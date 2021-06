Roma, 11 giugno 2021 - Attesa per il nuovo bollettino sull'andamento dell'epidemia da Coronavirus in Italia. Nel pomeriggio, come di consueto, saranno diffusi gli aggiornamenti di ministero della Salute e Protezione Civile su nuovi casi, decessi, ricoveri e terapie intensive. Oggi la cabina di regia disegnerà la nuova mappa dei colori: da lunedì, con l'ingresso di altre sei regioni in zona bianca, mezza Italia sarà nella fascia con meno restrizioni. Il report dell'Istituto superiore di Sanità (Iss) ha intanto anticipato che cala ancora l'incidenza (26), mentre l'indice Rt rimane fermo a 0.68.

Nel frattempo, dopo la morte di Camilla Canepa, la 18enne ricoverata per trombosi a Genova, resta in primo piano la questione vaccino Astrazeneca ai giovani. In attesa della conferenza stampa, a cui alle 16 prenderanno parte il ministro della Salute Roberto Speranza, il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, il coordinatore del Cts Franco Locatelli, e il portavoce del Cts, Silvio Brusaferro, molte regioni hanno sospeso gli open day previsti o hanno annunciato di sostituire i sieri Astrazeneca e Johnson & Johnson con Pfizer e Moderna.

Sul fronte esteri, invece, mentre in Italia i trend di tutte le curve si confermano in discesa, come dimostra il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe, e il governo è pronto a cancellare l'obbligo delle mascherine all'aperto il 15 luglio, preoccupa la Gran Bretagna, da cui dopo l'aumento dei casi dei giorni scorsi, continuano a non arrivare buone notizie. Nella sola Inghilterra infatti finora si sono registrati 42 morti per la variante indiana, e 12 di questi avevano già ricevuto entrambe le dosi di vaccino.

Dati dalle regioni / Toscana

In Toscana sono 146 i nuovi contagi da Coronavirus su 15.622 test effettuati, di cui 7.117 molecolari e 8.505 antigenici rapidi. Il tasso dei positivi si colloca oggi allo 0,93% sul totale dei tamponi e al 2,5% in rapporto alle prime diagnosi. A riferirlo è il presidente della Regione, Eugenio Giani, che in un post su Facebook anticipa i dati del bollettino giornaliero.

Restano bassi i contagi Covid in Veneto. Sono 77 i nuovi casi di positività riscontrati con i tamponi nelle ultime 24 ore e si registrano anche 3 decessi. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale così a 424.461, quello delle vittime a 11.599. Prosegue la discesa dei dati clinici, un trend in atto da molte settimane. Gli attuali positivi sono 6.068 (-117) e negli ospedali vi sono 404 ricoverati in area non critica (-48), e 57 (-1) nelle terapie intensive.

Basilicata

In Basilicata ieri sono stati processati 688 tamponi molecolari: 52, tutti di persone residenti in regione, sono risultati positivi. Nelle ultime 24 ore sono state registrate inoltre le guarigioni di 55 persone, anche in queso caso, tutte residenti in territorio lucano.

Nelle ultime 24 ore nelle Marche sono stati individuati 43 nuovi positivi al Coronavirus, il 3,4% rispetto ai 1.257 tamponi, molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è identico a quello del giorno precedente, quando i contatti erano stati 46 su 1.367 tamponi. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi pandemica è salito così a 103.344. I nuovi casi sono stati individuati 11 nella provincia di Macerata, 14 nella provincia di Ancona, 4 in quella di Pesaro-Urbino, 8 nel Fermano, 4 nel Piceno e 2 fuori regione.

Le altre regioni

Nessun decesso e 12 nuovi positivi in Alto-Adige.