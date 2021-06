Roma, 11 giugno 2021 - Si riunisce oggi la cabina di regia che esaminerà il nuovo report settimanale dell'Isituto Superiore di Sanità e poi deciderà, come ogni venerdì, i nuovi colori delle regioni che diventeranno operativi con la firma delle relative ordinanze del ministro della Salute, Roberto Speranza. L'Italia si colora sempre più di bianco. E oggi altre sei regioni/province autonome entreranno nella fascia con meno restrizioni: in pratica da lunedì 18 giugno due italiani su tre torneranno a una vita con poche restrizioni. Con l'ingresso in zona bianca di Piemonte, Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Puglia e provincia autonoma di Trento saranno 41 milioni gli italiani che potranno riprendere in mano la propria vita.

Intanto c'è già la prima anticipazione della bozza del monitoraggio Iss. E anche questa settimana i primi dati sono confortanti: scende infatti ancora il valore medio nazionale dell'incidenza dei casi di Covid ogni 100 mila abitanti che passa a 26 rispetto al 32 della scorsa settimana. Fermo invece l'Rt nazionale allo stesso valore di 7 giorni fa: 0,68.

In attesa dei dati ufficiali, possiamo già dire che tutte le regioni hanno finora un'incidenza sotto i 50, il requisito richiesto dal Decreto riaperture per l'assegnazione alla fascia bianca. Questi i dati provvisori dell'incidenza: Abruzzo 19, Basilicata 39, Calabria 36, Campania 31, Emilia-Romagna 21, Friuli Venezia Giulia 19, Lazio 23, Liguria 10, Lombardia 23, Marche 28, Molise 9, Piemonte 23, Provincia di Bolzano 31, Provincia di Trento 25, Puglia 25, Sardegna 12, Sicilia 40, Toscana 28, Umbria 21, Valle d'Aosta 30, Veneto 15.

Quindi Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Piemonte, Puglia e provincia di Trento da lunedì 14 giugno saranno in zona bianca avendo mantenuto l'incidenza sotto i 50 per tre settimane consecutive.

Dovranno invece aspettare un'altra settimana - sempre che mantengano il dato sotto i 50 - Calabria, Campania, Marche, Provincia autonoma di Bolzano, Sicilia, Toscana e Basilicata.

La Val d'Aosta sarà l'ultima regione a diventare bianca: lo sarà dal 28 giugno.

In zona bianca cessano quasi tutte le restrizioni. Resta l'obbligo delle mascherine e del distanziamento. Al ristorante e al bar nessun limite alle tavolate all'esterno. Massimo sei persone al tavolo al chiuso. Cessano le restrizioni sul numero di persone che si possono portare a casa. Resta il limite ai non conviventi che possiamo trasportare in auto (qui le regole). Per i banchetti dopo cerimonie civile o religiose serve il green pass.