Roma, 11 giugno 2021 - Dopo la morte di Camilla Canepa, il Cts non può più rimandare: è attesa per oggi la decisione del Comitato tecnico scientifico sull'utilizzo del vaccino anti-Covid Astrazeneca per i giovani. Il siero è raccomandato dall'Aifa per i soggetti over 60, come ha ricordato ieri il ministro della Salute, Roberto Speranza, sottolineando che "Aifa ha ribadito che il profilo beneficio-rischio è più favorevole all'aumento dell'età". Queste valutazioni, ha anticipato, "saranno sicuramente considerate nel prossimo parere del Cts", ma, ha tenuto a sottolineare Speranza, "tutti i vaccini sono però sicuri ed efficaci". In queste ore, quindi, gli esperti si starebbero avviando verso una sintesi delle loro valutazioni, che - a quanto si è appreso - andrebbero verso una riorganizzazione della campagna vaccinale, quindi anche della somministrazione delle diverse tipologie di vaccino a seconda delle età, alla luce del mutato quadro epidemiologico. Resta anche aperto il nodo del richiamo, cioè la questione di quale immunizzante utilizzare per la seconda dose nei giovani già vaccinati.

Nel frattempo, dopo i gravi casi di trombosi e ictus - il rischio, seppur raro, spaventa i ventenni e le loro famiglie. In attesa di indicazioni, gli Open day cominciano a vacillare e sono già sette le Regioni che hanno già sospeso la somministrazione di vaccini a vettore virale per gli under 60: a Veneto, Lombardia, Sicilia, Campania e Puglia - che avevano preso questa decisione nei giorni scorsi - oggi si sono aggiunte anche Umbria e Valle d'Aosta. L'Emilia Romagna ha ribadito di attenersi alle indicazioni di Aifa, mentre il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, chiede comunicazioni chiare dalla comunità scientifica, mentre rimarca che "negli open day dedicati ai giovani tra i 18 e i 29 anni abbiamo scelto da sempre di somministrare i vaccini Pfizer e Moderna". Anche il Lazio sospende open week per over 18: "Le prenotazioni sono sospese - ha continuato D'Amato - e gli appuntamenti dei cittadini che hanno prenotato la somministrazione della prima dose con AstraZeneca durante l'open week verranno riprogrammati con altri vaccini".

Astrazeneca, le regole negli altri Paesi europei

In questa situazione, gli esperti insistono su evitare la somministrazione di Astrazeneca ai giovani, mentre già ieri sera il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli, anticipava che "non sottovalutiamo la situazione": "Il vaccino AstraZeneca può dare fenomeni di trombosi associati a un abbassamento delle piastrine - aveva spiegato Locatelli -. Proprio per questo c'era stata una raccomandazione per un uso preferenziale sugli over 60 anni. Adesso lo scenario epidemiologico è cambiato, con la vaccinazione siamo in una fase più favorevole e si è aperta unariflessione nel Cts e un confronto con l'Aifa. Nelle prossime ore, domani probabilmente (oggi, ndr), ci sarà un parere e nessuno deve dubitare che vengano minimamente sottovalutati segnali di allerta rispetto a profili di sicurezza".