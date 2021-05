Roma, 16 maggio 2021 - In arrivo un nuovo bollettino del ministero della Salute sull'andamento del Coronavirus in Italia. I contagi e i morti Covid ieri hanno registrato un altro calo (i decessi non erano così bassi dal 22 ottobre scorso), mentre buone notizie arrivano dal primo report dell'Iss sui vaccini, da cui risulta che mortalità e ricoveri crollano già dopo la prima dose. Preoccupa però che manchino ancora all'appello oltre due milioni di ultrasettantenni e anche numerosi ottantenni. Nonostante ciò è ottimista il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri: "Il peggio dovrebbe essere alle nostre spalle - dice a Domenica in - Ci potrebbe essere però un aumento dei contagi fra i giovani, in particolare sotto i 16 per i quali la vaccinazione ancora non è prevista". Ma "le terapia intensive si stanno svuotando e da domenica scorsa abbiamo due milioni in più di italiani che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino e un milione in più che ha completato il ciclo vaccinale".

Ed è invece attesa per domani la cabina di regia per decidere su modifiche a coprifuoco e riaperture. Il centrodestra vorrebbe abolire definitivamente il primo, mentre il premier Mario Draghi sembra più orientato a farlo slittare di un'ora, dalle 22 alle 23. E sempre per questo lunedì è fissata la riunione dei tecnici che dovrà decidere i nuovi indicatori per definire le fasce di colore delle regioni. Secondo le ultime notizie, i i parametri dovrebbero passare da 21 a 10-12. Resterà tra gli indicatori del rischio l'Rt calcolato sui casi sintomatici, ma non rappresenterà più un automatismo che fa scattare il cambio di colore, come avvenuto finora.

Fuori dai confini italiani, infine, resta allarmente la situazione in India, dove Nelle ultime 24 ore si sono registrati 311.170 nuovi contagi e più di 4mila morti.

Il bollettino Covid del 16 maggio

Le regioni / Toscana

La Toscana registra 506 casi in più rispetto a ieri (485 confermati con tampone molecolare e 21 da test rapido antigenico). L'età media dei nuovi positivi è 40 anni. Il totale sale così a 236.769. Gli attualmente positivi sono oggi 14.271, -1,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.017 (47 in meno rispetto a ieri), di cui 175 in terapia intensiva (5 in meno). Si registrano 8 nuovi decessi: 5 uomini e 3 donne con un'età media di 77,8 anni. Il totale delle vittime leagate al Covid tocca quota 6.526. Le persone complessivamente guarite sono 215.972 (758 in più rispetto a ieri, più 0,4%):

Ancora in calo la curva del contagio in Veneto, che registra 277 nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore e 2 decessi, per un totale di 420.178 infetti dall'inizio dell'epidemia e 11.485 vittime, tra ospedali e case di riposo. Lo riferisce il bollettino della Regione. Trend positivo anche per i dati ospedalieri : nelle aree non critiche sono ricoverati 872 pazienti Covid (-15) e 120 (-1) nelle terapie intensive. Le persone attualmente positive in isolamento sono 15.616 (-278).

Sono 215 i positivi rilevati nelle Marche tra le 1.852 nuove diagnosi, pari all'11,6%: 76 in provincia di Pesaro Urbino, 42 in provincia di Ascoli Piceno, 41 in provincia di Ancona, 40 in provincia di Macerata, 6 in provincia di Fermo e 10 fuori regione. "Nelle ultime 24 ore sono stati testati 3.501 tamponi: 1.852 nel percorso nuove diagnosi (di cui 338 nello screening con percorso Antigenico) e 1.649 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari all'11,6%)".

Sono 577 i nuovi contagi (-44 rispetto a ieri) nel Lazio, su oltre 11mila tamponi e più di 12mila antigenici. Sono 14 i decessi (+9) ma zero morti nelle province. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5,1%, ma contando gli antigenici la percentuale scende al 2,4%. In riduzione il numero dei ricoverati pari a 1.548 (-43). Le terapie intensive sono 236 (+3). "Continua la frenata - esulta l'assessore Alessio D'Amato - il numero dei casi positivi è il più basso da 7 mesi. I casi a Roma città sono a quota 322. Si registrano 0 decessi nelle province del Lazio nelle ultime 24 ore".

In Basilicata sono 93 i nuovi casi (89 sono residenti), su un totale di 1.185 tamponi molecolari. Si registrano poi 2 decessi. Le persone guarite o negativizzate sono 190. I lucani attualmente positivi sono 4.969 (-103), di cui 4.853 in isolamento domiciliare. Sono 19.525 le persone residenti in regione guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 543 quelle decedute. I ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 116 (-3):

In Puglia, sono stati registrati 404 casi positivi nelle 24 ore. Si contano altri 8 decessi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 246.349 così suddivisi: 93.451 nella Provincia di Bari; 24.582 nella Provincia di Bat; 18.733 nella Provincia di Brindisi; 44.194 nella Provincia di Foggia; 25.649 nella Provincia di Lecce; 38.576 nella Provincia di Taranto; 787 attribuiti a residenti fuori regione; 377 provincia di residenza non nota.

In Umbria si registrano 59 nuovi positivi e 82 guariti. In Alto Adige sono 51 i nuovi casi di Covid-19 su 3.330 tamponi processati, mentre per il quinto giorno consecutivo non si registrano vittime (nella provincia di Bolzano il numero totale delle vittime è pari a 1.168). In Sardegna si contano 33 nuovi casi e nessun decesso. Nessun morto per Covid anche in Umbria: i nuovi positivi sono stati 59 e 82 i guariti. In Valle d'Aosta oggi si contano 20 nuovi positivi e nessuna vittima. In Alto Adige sono 51 i nuovi casi e per il quinto giorno consecutivo non si registrano decessi.