Giovanni Toti arrestato, l’accusa è corruzione. Il governatore della Liguria ai domiciliari

Genova, 7 maggio 2024 – Terremoto in Regione Liguria. Il governatore Giovanni Toti è stato arrestato oggi nell’ambito di un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Genova e della Guardia di Finanza coordinate dalla procura di Genova che vede altre nove persone destinatarie di misure cautelari. Oggetto del fascicolo di indagine sono presunte tangenti in porto.

Toti è ai domiciliari, indagato per corruzione per l’esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d'ufficio. Secondo gli inquirenti avrebbe preso mazzette da Paolo Emilio Signorini, oggi amministratore delegato di Iren ma all’epoca dei fatti presidente dell’Autorità portuale di Genova. In cambio avrebbe garantito favori personali come la concessione all’imprenditore Aldo Spinelli – anche lui ai domiciliari – per le aree del terminal Rinfuse. Toscano, ex Forza Italia oggi presidente di ‘Noi Moderati’ (Centrodestra), Toti è alla guida della Liguria dal 2015.

Chi sono gli indagati e le accuse

Sarebbero 10 in tutto le persone destinatarie di ordinanze di misura cautelare nella maxi inchiesta della procura di Genova. Oltre a Toti (domiciliari) e Signorini (carcere) e Aldo Spinelli (domiciliari), ci sono Roberto Spinelli, figlio di Aldo, e l’imprenditore Mauro Vianello del Porto di Genova (per entrambi è scattata la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l'attività imprenditoriale e professionale). Francesco Moncada, consigliere di amministrazione di Esselunga spa, accusato di corruzione nei confronti del Presidente della Regione Liguria. E poi Matteo Cozzani, capo di gabinetto del presidente della Regione Liguria, che è agli arresti domiciliari per “corruzione elettorale”, aggravata dall'ipotesi che il reato sia stato commesso per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, in particolare del clan Cammarata del Mandamento di Riesi con interessi a Genova ( Cozzani è indagato anche per corruzione per l'esercizio della funzione).

Ci sono poi Arturo Angelo Testa e Italo Maurizio Testa, rappresentanti della comunità riesina di Genova, destinatari dell'obbligo di dimora nel Comune di Boltiere, con l'accusa di corruzione elettorale aggravato. Lo stesso reato è contestato a Venanzio Maurici, che ha l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Notizia in aggiornamento