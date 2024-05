Toti pallido in volto e a testa bassa. L’avvocato: “Non si parla di dimissioni”

Genova, 7 maggio 2024 – “Non posso parlare, parlate con l’avvocato”. Pallido in volto, un filo di voce. Non rimane granché in questa piovosa mattinata genovese della padronanza di sé e della capacità di bucare fotocamere e schermi tv. Il passo rapido, la testa bassa, il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti è accompagnato dal suo staff quando a metà mattina lascia il suo appartamento nel centro di Genova, scortato dagli uomini della Finanza. Deve raggiungere il comando provinciale delle fiamme gialle, sul lungomare Canepa. Abito blu, camicia azzurra, barba fatta. “È molto sereno e molto tranquillo”, ripete tre volte il suo avvocato, Stefano Savi, ribadendo che “non si parla di dimissioni, ma di sospensione dalla funzione”.

Il governatore Giovanni Toti lascia il suo appartamento di Genova (Ansa)

Più o meno contemporaneamente negli uffici ai piani alti di piazza De Ferrari gli investigatori portano avanti serrate perquisizioni, che andranno avanti fino all’ora di pranzo. Corruzione per l’esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri di ufficio. E’ l’accusa che la Procura di Genova contesta al governatore della Liguria nell’ambito della maxi inchiesta che si è abbattuta all’alba di stamani sul capoluogo ligure, investendo come un tornado ambienti politici, imprenditoriali e manageriali e decapitando la governance di autentici colossi, a partire da Iren. Toti è stato raggiunto dalla misure cautelare dei domiciliari in un hotel di Sanremo, dove aveva pernottato per raggiungere nella prima mattinata la città di frontiera di Ventimiglia: lì era in programma una conferenza stampa alla quale avrebbe partecipato, insieme a Flavio Briatore e al sindaco Flavio di Muro, per annunciare la prossima apertura del Twiga di Ponente. Secondo i magistrati il governatore avrebbe accettato dagli imprenditori Aldo e Roberto Spinelli promesse di vari finanziamenti e ricevuto complessivamente 74mila euro: 40mila sarebbero stati erogati l’8 e 9 dicembre del 2021, 15mila il 25 maggio del 2022 e altri 15mila l’8 settembre del 2022, tutte somme girate al comitato che porta il nome del presidente. Altri 4.100 euro sarebbero invece stati erogati il 10 marzo del 2023 come corrispettivo per la partecipazione a una cena elettorale. In cambio dei finanziamenti, sempre secondo l’accusa, il governatore si sarebbe impegnato ad agevolare gli imprenditori in una serie di pratiche. Toti è anche accusato di aver accettato la promessa del consigliere di amministrazione di Esselunga Spa Francesco Moncada di un finanziamento illecito: in sostanza ci sarebbe stato un pagamento occulto di alcuni passaggi pubblicitari sul pannello esposto sulla Terrazza Colombo per la campagna delle comunali del giugno 2022. In cambio il governatore si sarebbe impegnato a sbloccare due pratiche relative all’apertura dei punti vendita di Sestri Ponente e Savona.

Nella maxi indagine della Procura di Genova sono coinvolte altre nove persone destinatarie di misure coercitive e interdittive. Tra loro: l’ex presidente dell’Autorità portuale e attuale amministratore delegato di Iren, Paolo Emilio Signorini, ascoltato per ore dagli investigatori e poco fa condotto in carcere a Marassi con l’accusa di corruzione per l’esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d’ufficio; il noto imprenditore portuale ed ex presidente del Genoa, Aldo Spinelli, destinatario della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l’attività imprenditoriale e professionale e accusato di corruzione nei confronti del governatore (a carico di Signorini, di Aldo Spinelli e del figlio Roberto, il gip ha disposto anche il sequestro preventivo di disponibilità finanziarie e beni per 570.000 euro, ritenuti profitto dei reati di corruzione contestati); l’ex sindaco di Porto Venere e attuale capo di gabinetto di Toti, Matteo Cozzani, considerato il trait d’union di un’inchiesta parallela incardinata presso la Procura della Repubblica della Spezia e dalla quale l’indagine primaria sarebbe scaturita per filiazione. Attualmente Toti si trova ancora nella caserma della guardia di finanza di Genova, a disposizione degli investigatori per chiarire la propria posizione. Le redini di piazza De Ferrari nel frattempo sono state assunte dal vicepresidente, il leghista Alessandro Piana, che sostituirà pro tempore Giovanni Toti in tutte le sue funzioni e nella pienezza dei poteri. Lo comunica lo stesso ente in una nota ribadendo che “l’attività amministrativa della Regione Liguria prosegue senza soluzione di continuità. Auspichiamo che venga fatta chiarezza al più presto e che il presidente possa così dimostrare la sua più totale estraneità ai fatti contestati”.