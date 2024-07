Roma, anziana uccisa per errore in auto: arrestati due 20enni

Svolta nelle indagini sull’omicidio di Caterina Ciurleo (nella foto), l’81enne uccisa per errore da un colpo di pistola mentre si trovava in auto con un’amica alla periferia di Roma lo scorso 24 maggio. I poliziotti della Questura di Roma hanno arrestato due persone. Si tratta di un ventiquattrenne di origini romene e di un ventitreenne di origini peruviane. La vicenda aveva destato stupore e choc per le modalità della morte della donna, acuendo il tema della sicurezza della città e delle sue periferie. I due arresti danno una svolta alle indagini e chiariscono ora i contorni dell’omicidio. L’anziana si trovava in macchina con un’amica quando è stata colpita da un proiettile calibro 9 esploso dagli occupanti della 500 rossa. Fin da subito gli investigatori della Squadra Mobile hanno ricostruito che la donna non fosse il reale bersaglio dell’agguato, in quanto i colpi (almeno 5 calibro 9) erano stati esplosi in direzione di un’altra macchina che si trovava sulla stessa corsia percorsa da quella della vittima.