Entusiasmo a Cascia: "È una grande gioia. Qui lo conoscono tutti"

CASCIA (Perugia)Sole, pellegrini ed entusiasmo: la Basilica di Santa Rita si presenta così all’indomani della nomina di Papa Leone XIV. Il nuovo Pontefice Robert Francis Prevost qui è di casa. "Santa Rita lo attende e l’invito è già partito – dice padre Giustino Casciano, rettore della Basilica – Il Papa conosce bene Cascia, è stato qui anche lo scorso anno per la festa del 22 maggio. Siamo certi che prima o poi tornerà". "Eravamo tutti davanti al televisore in sagrestia e ci è bastato sentire il nome Robert per gridare di felicità, una gioia che ci accompagnerà tutta la vita – continua – . È il primo Papa agostiniano della storia, è stata un’emozione fino a tarda notte: il sindaco ha convocato la popolazione in Basilica per un rosario di ringraziamento. Papa Prevost è una persona familiare qui, conosciuto dai devoti di Santa Rita e dalle autorità locali. Abbiamo la stessa età, mi legano a lui tanti ricordi personali, il nostro è un legame profondo. È stato priore generale dell’Ordine, missionario, io ero in piazza San Pietro quando venne creato cardinale della Chiesa cattolica".Che persona è Papa Leone? "Accogliente, tranquilla, che ascolta molto e che raramente mostra le emozioni – aggiunge il rettore Casciano –. È una persona semplice e anche per questo riesce a farsi comprendere, come ha già dimostrato nel suo primo saluto. Sa ascoltare le persone e ne capisce i problemi, pur essendo riservato. È una scelta dettata dallo Spirito Santo, quella dei cardinali". Nella Basilica, in mezzo ai fedeli, anche il cardinal Angelo Comastri, arciprete emerito della Basilica di San Pietro: "Papa Leone porterà nel mondo un soffio di pace, si vede già nel suo volto. C’è tanto bisogno di pace. Santa Rita ha vinto l’odio con l’amore, mi auguro che Papa Leone possa fare la stessa cosa". Tra i fedeli arrivati a Cascia, Rita e Sabrina, madre e figlia, da Roma: "Festeggiamo il compleanno di mamma e la nomina di Papa Leone: in quanto agostiniane siamo esplose di gioia".Stefano Cinaglia