Pesce scorpione (anzi leone): “Ha invaso anche la Grecia, bisogna mangiarlo”

Roma, 31 luglio 2025 - Quindi lei cucina il pesce scorpione, specie aliena invasiva che ha conquistato il Mediterraneo. “Pesce leone, si chiama così in quasi tutte le lingue d'Europa. Sì, questo è il modo per contrastare l'invasione: bisogna pescarlo e mangiarlo come si fa con il granchio blu. Un grande consumatore è il principe Alberto di Monaco, glielo mandiamo noi. In Grecia ormai è ovunque, se ne stimano milioni. Nel 2026 arriverà in Toscana".

Enrico Toja, manager in pensione di origine torinese, dopo una prestigiosa carriera in giro per il mondo ha scoperto il suo paradiso nella splendida isola greca di Elafonisos, dove vive. Lì ha fondato un'associazione ambientalista, Elafonisos eco, da tre anni lavora sulle specie ittiche aliene che hanno conquistato il Mare Nostrum. Il pesce scorpione-leone in Italia è arrivato già nel Tirreno a Palmi (Reggio Calabria), come ha documentato il sub Luigi Nizzari, che lavora nel progetto AlienFish di Francesco Tiralongo, professore all'Università di Catania.

Un esemplare spettacolare di pesce scorpione immortalato nelle acque della Sicilia da Giusi Milintenda del progetto AlienFish

"Gli ultimi studi, che però stiamo analizzando meglio - spiega Toja - calcolano tra i 20 e i 30 milioni di Lyon fish nel Mar Egeo e nel Mar Ionio. Pericoloso? Un'esagerazione. Non galleggia, si trova vicino alle rocce, non è come il pesce palla che attacca, devi proprio metterci le mani sopra. Il rimedio? Portarsi sempre acqua calda in barca”.

"Stiamo lavorando con dei ricercatori di Atene perché il veleno possa essere usato in ambito farmaceutico –racconta Toja -, come accade per quello della vipera. I tre aculei davanti sono quelli velenosi, quelli posteriori vengono fritti nell'olio bollente, ad esempio in Giappone, sono croccantissimi".

In questi giorni questo ‘mecenate’ dell’ambiente ospita un giornalista americano che sta documentando il fenomeno dell'invasione biologica via mare. Mentre continuano il loro lavoro gli Scout arrivati da mezza Europa per ripulire le coste.

Enrico Toja, manager italiano che vive nell'isola greca di Elafonisos ed ha fondato un'associazione ambientalista che studia le specie ittiche aliene, a partire dal pesce leone-scorpione

Nella cura dell’ambiente, un ruolo speciale è occupato dallo studio delle specie aliene invasive. "Abbiamo cominciato a interessarci del pesce leone anni fa – spiega il manager -, incontrando ricercatori italiani, francesi, monegaschi, greci e turchi, abbiamo creato un network. Se diciamo 'pesce scorpione' e lo presentiamo in un ristorante non lo mangia nessuno. Il nome 'pesce leone' invece è più attraente. Attraverso il Canale di Suez, con l'aumento delle temperatura delle acque, è arrivato in Libano, era a Beirut sei anni fa. Poi si è spostato in Egitto, in Tunisia, in Israele, in Turchia, a Creta, a Cipro, nella nostra isola, sta invadendo l'Egeo, da un po' di tempo è in Sicilia, i nostri studiosi prevedono che nel 2026 arriverà nelle acque della Toscana, nel 2027 in Costa Azzurra, nel 2028 anche in Spagna. Nella nostra isola è arrivato tre anni e mezzo fa, oggi i nostri diver ne pescano 50 al giorno".

Carpaccio di pesce scorpione: il nome più corretto però è pesce leone. Il risultato non cambia: questa specie aliena invasiva ha invaso il Mediterraneo, in Grecia viene pescato e messo in tavola (foto Enzo Toja)

C’è un dettaglio che dice tutto: "La femmina produce due milioni di uova all'anno. Se sopravvive anche solo l'1%, sono 20mila. Il pesce leone mangia ogni giorno per quello che è il suo peso, ad esempio cefali o branzini baby. Hanno fatto un esperimento, lo hanno messo in un acquario: nel giro di 48 ore non c'era più nessun’altra specie". E stasera a cena? "Zuppetta di pesce leone. Domani fritto o in carpaccio, buonissimo anche all'orientale".

Il messaggio finale si può riassumere così: "Per salvare la biodiversità marina del Mediterraneo – è l’appello di Toja – bisogna pescare e mangiare questa specie aliena invasiva. L'unico predatore capace di ridurne la quantità è l'uomo. Per questo bisogna educare pescatori e consumatori. Non mangiate branzini, consumate pesce leone!".