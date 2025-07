West Nile, le vittime salgono a nove. Ordinanza urgente nel Lazio

Dodici nuovi casi di virus West Nile nel Lazio (dove sono arrivati a 58 per lo più in zona Latina) e due morti in Campania, dove le vittime sono state quattro in pochi giorni. Il presidente del Lazio, Francesco Rocca (foto), ha emesso un’ordinanza urgente e stanziato un milione di euro per attivare disinfestazioni e contrastare le zanzare che trasmettono il virus. Le vittima della malattia sono un 76enne della provincia di Salerno e un 73enne del Casertano: entrambi, come gli altri deceduti, avevano un quadro clinico già compromesso.

I governatori però cercano di gettare acqua sul fuoco: "La situazione – ha spiegato il presidente del Lazio, Rocca – non desta preoccupazioni alla comunità scientifica, tuttavia abbiamo a cuore la sicurezza e la salute dei nostri cittadini e perciò abbiano deciso di mettere in campo ogni azione possibile per scongiurarne la diffusione". L’ordinanza di Rocca prevede che nei comuni dove circola il West Nile siano fatte prevenzione e disinfestazioni. Più netto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca: "Sul West Nile non c’è emergenza, ma preoccupa l’incapacità dei dirigenti del ministero della Salute".

Il virus West Nile è spesso asintomatico, ma in alcuni pazienti, può avere conseguenze gravi. Il modo migliore per prevenire l’infezione è evitare di essere punti dalle zanzare. Attualmente in Italia, afferma all’ANSA Federico Gobbi, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive e Tropicali e Microbiologia dell’Irccs Ospedale Sacrocuore Don Calabria Negrar, "È possibile stimare la presenza di almeno 10mila infezioni da virus West Nile, la maggior parte asintomatiche". Le infezioni, avverte l’esperto, "potrebbero aumentare ma è difficile ipotizzare come andrà, perchè questo virus è imprevedibile sia in relazione al target di persone che verrà colpito sia nell’andamento". Il picco dei casi è previsto dopo Ferragosto.