West Nile: un altro morto a Caserta, è l'ottavo in Italia. “Almeno 10mila infezioni, andamento imprevedibile”

Napoli, 30 luglio 2025 – Si aggrava ancora il bilancio italiano del West Nile, il virus trasmesso dalla puntura di zanzara. Un uomo di 72 anni è morto per l’infezione nell'ospedale di Caserta, dove era ricoverato. Si tratta del quarto decesso in Campania e l'ottavo in Italia. L'anziano, di Maddaloni, nel Casertano, aveva malattie pregresse e un quadro clinico complesso. Sempre di Maddaloni anche un'altra delle quattro vittime campane.

Operatori della Asl di Caserta impegnati nel recupero di una cornacchia morta nel cimitero Lusciano. Il volatile, come altri uccelli, è tra i principali animali sentinella portatori del virus del West Nile (Ansa)

Un altro uomo di 72 anni è ricoverato in condizioni critiche a Oristano: è il primo contagio umano accertato di West Nile quest'anno in Sardegna. Il paziente, con patologie pregresse, presentava i sintomi del virus e gli esami del Laboratorio analisi dell'Aou di Cagliari hanno accertato l'infezione.

Due nuovi casi autoctoni di West Nile inoltre sono stati registrati in Lombardia. Si tratta di due donne, una 38enne a Milano e una 66enne a Pavia. Soltanto quest'ultima è attualmente ricoverata.

Almeno 10mila infezioni, difficile fare ipotesi su come andrà, vediamo solo la punta dell'iceberg

Attualmente in Italia è possibile stimare la presenza di "almeno 10mila infezioni da virus West Nile, la maggior parte asintomatiche". E' il calcolo, sulla base del numero attuale di decessi registrati nel 2025, effettuato da Federico Gobbi, direttore Dipartimento di Malattie Infettive e Tropicali e Microbiologia dell'Irccs Ospedale Sacrocuore Don Calabria Negrar. Le infezioni, avverte l'esperto, "potrebbero aumentare ma è difficile ipotizzare come andrà, perché questo virus è imprevedibile sia in relazione al target di persone che verrà colpito sia nell'andamento". Cruciali restano, dunque, la sorveglianza e il monitoraggio: "Purtroppo, se ci saranno più infezioni - afferma - aumenteranno inevitabilmente sia i casi gravi di neuro-encefalite sia i decessi".

Con il virus West Nile, chiarisce Gobbi, "normalmente vediamo solo la punta dell'iceberg a livello sintomatico. Ciò vuol dire che se le zanzare infette pungono all'incirca 150 persone, una di queste sviluppa una meningo-encefalite grave, circa 30 sviluppano una sintomatologia simil-influenzale e 120 persone sono totalmente asintomatiche. Dunque, per fortuna, la maggior parte delle persone infettate o non ha nulla o ha una sintomatologia molto leggera. Una piccola parte va però incontro a meningo-encefalite e di questi circa il 10-15% va incontro a decesso. Quindi si ha un decesso ogni 1000-1500 infettati".

Attivata la rete di ospedali sentinella

In queste ore la Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) ha attivato la propria rete di ospedali sentinella su tutto il territorio nazionale per supportare il monitoraggio della febbre West Nile. Una "azione concreta per garantire una sorveglianza precoce e coordinata dei casi e contribuire alla sicurezza dei cittadini, in collaborazione con le autorità sanitarie regionali e nazionali", afferma Fiaso. "La rete delle aziende sanitarie è pronta a fare la sua parte. Con l'attivazione degli ospedali sentinella, mettiamo a disposizione un'infrastruttura di monitoraggio capillare e affidabile, che ha già dimostrato la sua efficacia durante la pandemia da Covid-19", spiega Giovanni Migliore, presidente Fiaso. "L'obiettivo è duplice: proteggere i cittadini con una risposta tempestiva e supportare gli operatori sanitari con dati aggiornati e strumenti di lettura dei fenomeni epidemiologici emergenti".

Cambiamenti climatici, nuovi vettori, spostamenti internazionali

Negli ultimi anni, il panorama delle malattie infettive sta cambiando rapidamente: l'estate non è più una stagione esente da rischi. I cambiamenti climatici, la diffusione di nuovi insetti vettori, l'intensificarsi dei flussi turistici e migratori e la velocità degli spostamenti internazionali stanno favorendo la comparsa di virus in territori e stagioni prima considerate sicure. "Le zanzare che proliferano nei mesi caldi, soprattutto in aree costiere o lacustri - sottolinea Silvio Tafuri, consulente scientifico network sentinella Fiaso, Ordinario di Igiene Università degli Studi di Bari - sono vettori del virus West Nile e altre arbovirosi, che in alcuni casi può determinare forme cliniche gravi, soprattutto nei soggetti più fragili". In assenza di un sistema nazionale unificato di allerta rapida, le aziende sanitarie rappresentano una rete strategica per la sorveglianza e l'intercettazione precoce dei segnali di allarme.

Gli ospedali, grazie ai servizi di pronto soccorso, ai laboratori e all'osservazione clinica quotidiana, sono un presidio fondamentale per rilevare tempestivamente i casi sospetti. "Con questa iniziativa - conclude Migliore - Fiaso ribadisce il valore della rete delle aziende sanitarie e ospedaliere come presidio attivo, dinamico e diffuso, in grado di affrontare le sfide del presente con tempestività e organizzazione. Il sistema sanitario è vigile e le istituzioni sono al lavoro per garantire prevenzione, trasparenza e sicurezza. La fiducia si costruisce così: facendo squadra e agendo in anticipo".