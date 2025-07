Stramaccioni in versione Baywatch: salva due ragazze dall’annegamento

Vieste, 31 luglio 2025 – Un salvataggio in stile ‘Baywatch’, anche se non era un film. Tutto è bene quel che finisce bene, si potrebbe dire in questi casi. Protagonista Andrea Stramaccioni, ex allenatore di Inter e Udinese e oggi opinionista tv molto apprezzato. Strama, come lo hanno sempre chiamato tutti gli interisti, si è reso protagonista di un salvataggio in mare in Puglia, dove due ragazze stavano rischiando l’annegamento.

Il fatto è successo lunedì 28 luglio quando Stramaccioni era in vacanza sul Gargano, tra Peschici e Vieste, in quella che sembrava una giornata come tutte le altre. Invece no, perché l’allenatore ha visto dal suo ombrellone delle persone accalcarsi a riva e poi il bagnino entrare in azione: stava succedendo qualcosa. In acqua c’erano due ragazze in difficoltà, che si stavano dimenando e Strama ha deciso di intervenire e dare una mano. Con il mare mosso, i due sono riusciti a raggiungere le bagnanti, ma le condizioni erano complicate, soprattutto per le onde e lo stato di choc di una delle due giovani che evidentemente si era fatta prendere dal panico.

Anche il bagnino in soccorso ha avuto problemi a raggiungerle e così Stramaccioni è intervenuto in aiuto, soprattutto sulla ragazza più in difficoltà che non riusciva a stare a galla dopo aver bevuto tanta acqua. L’ex allenatore, allora, sfruttando una insenatura tra gli scogli, è riuscito a facilitare il salvataggio, trovando una zona di mare più calma fino all'arrivo della barca di soccorso. Anche lui ha temuto il peggio: l’ex coach si è ferito a un braccio e una gamba e ad un certo punto ha rischiato di venir trascinato giù, ma alla fine la storia ha avuto il lieto fine: le ragazze, di 17 e 19 anni, originarie di Bolzano, sono state portate a riva e stanno bene: “La vita è un bene prezioso, l’ho fatto per senso di protezione”, le parole di Strama.