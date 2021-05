Roma, 15 maggio 2021 - Attesa per il nuovo bollettino del ministero della Salute sull'andamento del Coronavirus in Italia. I numeri di contagi, morti e ricoveri di questi giorni confermano il trend in calo, mentre accelera la campagna di immunizzazione. Tuttaiva, secondo ultimo report del governo, ci sono oltre 2 milioni di italiani over 70 che non hanno ancora ricevuto la prima dose del vaccino, nel dettaglio 519.666 ultra ottantenni (l'11,49% della popolazione di questa fascia d'età) e 1.495.947 cittadini tra i 70 e i 79 anni (il 24,84%). Tra gli over 80 la regione più indietro è la Sardegna con un 30,99% che non ha avuto neanche la prima dose, mentre la più virtuosa è il Veneto, dove questa percentuale scende all'1,56%. Tra i 70-79enni la regione più indietro è la Sicilia con il 42,57%, mentre quella che va meglio è la Puglia, dove resta un 15,70% di non vaccinati.

Secondo il primo report nazionale sull'impatto della vaccinazione anti Covid (27 dicembre 2020-3 maggio 2021) a cura dell'Istituto superiore di Sanità (Iss) e del ministero della Salute, nelle persone vaccinate il rischio di infezione da Sars-CoV2, di ricovero e di decesso, diminuisce progressivamente dopo le prime due settimane. A partire dai 35 giorni dall'inizio del ciclo vaccinale si osserva una riduzione dell'80% delle infezioni, del 90% dei ricoveri e del 95% dei decessi sia negli uomini che nelle donne e in persone di diverse fasce di età.

Resta il nodo della seconda dose e dei tempi in cui va fatta,soprattutto perché per molti la data fissata potrebbe coincidere con un periodo di vacanza lontano dalla propria città. Non è ancora chiaro se le località turistiche potranno (o dovranno) incaricarsi di fare il richiamo, anche se il governatore Giovanni Toti ha già dichiarato che "la Liguria è pronta". Di fatto però non esiste un accordo tra le Regioni. Oggi intanto ripartono piscine all'aperto e stabilimenti balneari (qui tutte le regole) in zona gialla. E, mentre cambiano i parametri che determineranno i colori delle regioni, il ministero della Salute ha dato il via libera ai test salivari molecolari per la scuola.

Contagi, decessi e ricoveri del 14 maggio

Il bollettino Covid del 15 maggio

Le regioni / Puglia

In Puglia, su 9.984 test per l'infezione da Covid-19, sono stati registrati 567 nuovi casi positivi: 120 in provincia di Bari, 67 in provincia di Brindisi, 67 nella provincia BAT, 136 in provincia di Foggia, 105 in provincia di Lecce, 71 in provincia di Taranto, un caso di provincia di residenza non nota. Sono stati inoltre registrati 11 vittime. Il tasso di positività passa dal 6,01% al 5,68%.

Sono 491 i nuovi casi di Covid in Toscana (469 confermati con tampone molecolare e 22 da test rapido antigenico). Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 12.374 tamponi molecolari e 11.687 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2% è risultato positivo. L'età media dei positivi odierni è di 37 anni. Gli attualmente positivi sono oggi 14.531, -3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.064 (53 in meno rispetto a ieri), di cui 180 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registrano 19 nuovi decessi: 12 uomini e 7 donne con un'età media di 76,7 anni. Le persone complessivamente guarite sono 215.214 (915 in più rispetto a ieri.

E' in flessione anche oggi la curva dei contagi in Veneto. La regione registra nelle ultime 24 ore 343 nuovi positivi e 8 decessi. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 419.901, quello delle vittime a 11.483. Lo riferisce il bollettino della Regione. Appena superiore a quota 1.000 il numero dei pazienti Covid negli ospedali: sono 1.008 i posti letto occupati (-38), dei quali 887 (-29), e 121 (-9) nelle terapie intensive. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 15.894 (-841).

Nelle ultime 24 ore, nelle Marche sono stati individuati 149 nuovi casi di Covid-19, il 6,9% rispetto ai 2.144 tamponi, molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è sceso: il giorno precedente era stato del 10%, con 252 nuovi casi su 2.519 tamponi. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi pandemica è salito così a 100.809.