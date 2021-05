Roma, 14 maggio 2021 - Bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia, nel giorno del cambio di colore delle Regioni (qui il nuovo algoritmo). Da giorni l'andamento dei contagi Covid sembra stabile e l'Iss ha già comunicato che scende, anche nell'ultima settimana, l'indice Rt (qui i dati regione per regione): l'indice di trasmissibilità, infatti, si attesa a 0.86, in leggero calo rispetto allo 0.89 della scorsa settimana. E cala anche l'incidenza settimanale dei casi ogni 100mila abitanti, per la prima volta sotto quota 100: è 96 il dato nazionale stimato. Segnali positivi, quindi, che precedono gli aggiornamenti del ministero della Salute sui contagi di oggi, gli attualmente positivi, i morti, i guariti e le terapie intensive.

Effetto Covid, un italiano su 5 prende psicofarmaci

Covid, una generazione di ragazzi smarriti

Procedono intanto le somministrazioni dei vaccini anti-Covid. E dopo l'annuncio del commissario Figliolo a procedere con le vaccinazioni agli over 40 da lunedì (qui le Regioni pronte), il governatore del Veneto, Luca Zaia, oggi dichiara che dopo questa fascia d'età si procederà senza target: "Si andrà ad un via libera tutti - ha dichiarato il presidente della Regione -, cioè non si procederà più per target d'età, che finora è stato il sistema migliore. E non servirà presentarsi ai centri con la carta d'identità".

Vaccini, primo studio sull'efficacia: ok AstraZeneca, Pfizer e Moderna

Covid, il bilancio del 14 maggio

Pubblicheremo qui, appena disponibili, gli aggiornamenti del ministero della Salute e la tabella pdf.

Le notizie locali / Toscana

In Toscana sono 235.772 i casi di positività al Coronavirus, 529 in più rispetto a ieri (511 confermati con tampone molecolare e 18 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 214.299 (90,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 11.444 tamponi molecolari e 11.849 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,3% e' risultato positivo. Sono invece 7.915 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 6,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono 14.974, -3% rispetto a ieri, e i ricoverati sono 1.117 (48 in meno rispetto a ieri), di cui 182 in terapia intensiva (5 in meno). Purtroppo si registrano 17 nuovi decessi.

Sono 453 i nuovi positivi al Covid trovati in Veneto nelle ultime 24 ore, l'1,55% dei 29mila tamponi. Si va verso i i 420mila positivi totali dall'inizio dell'emergenza, il 21 febbraio 2020 (419.558). Continua a scendere il numero dei positivi ad oggi in isolamento (16mila), così come il totale dei posti letto occupati (1.046, 35 in meno rispetto a ieri). Sei i decessi conteggiati nelle ultime 24 ore. Riguardo le somministrazioni, invece, finite le prenotazioni per le vaccinazioni della fascia 40-49enni "si andrà ad un via libera tutti - ha dichiarato il presidente della Regione, Luca Zaia -, cioè non si procederà più per target d'età, che finora è stato il sistema migliore. E non servirà presentarsi ai centri con la carta d'identità".

Sono 252 i positivi al Covid rilevati nelle Marche nell'ultima giornata tra le 2.519 nuove diagnosi: 65 in provincia di Pesaro Urbino, 62 in provincia di Ascoli Piceno, 53 in provincia di Macerata, 30 in provincia di Fermo, 29 in provincia di Ancona e 13 fuori regione. Secondo il Servizio Sanità della Regione Marche "nelle ultime 24 ore sono stati testati 4.462 tamponi: 2.519 nel percorso nuove diagnosi (di cui 667 nello screening con percorso Antigenico) e 1.943 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 10%)".

Le altre Regioni

Nuovo decesso in Basilicata, mentre sono 116 i nuovi contagi Covid. Sono quasi dimezzati i nuovi positivi al Covid registrati oggi in Umbria, 73 contro i 139 registrati ieri. Si segnalano anche due decessi.