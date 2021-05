Roma, 13 maggio 2021 - E' dunque il turno degli over 40. Da lunedì 17 maggio le regioni italiane potranno aprire alle vaccinazioni anche ai nati fino al 1981. Il commissario per l'emergenza, Francesco Figliuolo, lancia lo sprint della campagna in vista dell'estate, confortato dal calo della curva epidemiologica (oggi ancora sotto i diecimila nuovi casi per il quarto giorno consecutivo) e dall'impennata delle somministrazioni, che hanno superato quota 25 milioni, pari cioè ad un terzo della platea. Ma in una lettera inviata alle Regioni, Figliuolo raccomanda comunque ai governatori "l'assoluta necessità di continuare a mantenere particolare attenzione per i soggetti fragili, classi di età over 60, cittadini che presentano comorbidità, fino a garantirne la massima copertura". Per questo l'inizio delle somministrazioni per i più giovani non partiranno contemporaneamente in tutta Italia, ma solo nelle regioni che sono già pronte e che hanno già completato la vaccinazione di gran parte delle categorie citate dal commissario.

Vaccinati Covid in Italia oggi: la dashboard in tempo reale

Al momento ad esser pronte sono il Veneto, la Puglia, il Friuli Venezia Giulia, la Basilicata e la provincia di Bolzano. Il Piemonte avvierà il 17 maggio per i 45-49enni. Le altre si stanno organizzando. L'ennesimo step sembra comunque pronto e, già da giugno, è in programma l'arrivo delle fiale anche nelle aziende.

Sulle somministrazioni agli over 40 comunque c'è chi mette le mani avanti: "Noi vogliamo fare le cose sempre con coerenza - ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo a Radio 24 -. Non vogliamo fare sparate che non hanno molto significato. Abbiamo le nostre agende che sono state riempite dai 50-60enni che hanno aderito e sono molto orgoglioso di questo. Fino al 20 maggio abbiamo la programmazione delle dosi che ci verranno consegnate. Dopo il 20 sapremo se arriveranno ulteriori dosi. Credo che quella sia la data nella quale possiamo prevedere un eventuale allargamento". Fontana dice poi che sulla ridistribuzione delle dosi di AstraZeneca dalle Regioni dove c'è un alto tasso di rifiuto, il commissario Figiuliolo "ci ha detto che stanno facendo le valutazioni del caso. Noi lombardi abbiamo il grande merito che li utilizziamo tutti senza alcun problema, stiamo utilizzando anche AstraZeneca. Anche io mi sono vaccinato con AstraZeneca ed è stata un'ottima scelta".

Vaccini: in Emilia Romagna è rissa fra assessore e medici di base

Vaccini Toscana: entro sabato una data per tutti i cinquantenni

Nel frattempo, con l'avvicinarsi delle vacanze, il governo sta pensando alla possibilità di consentire le vaccinazioni anche ai turisti in visita in regioni diverse da quella di residenza. L'accordo sembra essere vicino, come ha anticipato l'assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Il commissario Figliuolo è determinato - ha detto -, c'è un tema di sistemi informativi da mettere in comunicazione tra di loro, ma attraverso l'anagrafe vaccinale nazionale io credo che ci si arriverà in breve tempo".

Vaccini Covid, effetti collaterali: quali sono e quanto durano

Leggi anche:

Draghi vuole ripartire dal turismo. L'ipotesi: eliminare la quarantena

Covid: riaperture senza effetti, i contagi restano bassi