Roma, 13 maggio 2021 - Bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia, nel giorno prima del nuovo cambio di colore delle Regioni. Tutta l'Italia da lunedì potrebbe essere in zona gialla, ma, come spiegato dal premier Draghi, la linea del governo resta l'"approccio graduale" e "allentare le restrizioni a seconda dell'andamento epidemiologico e della campagna vaccinale". Si attendono, quindi, nel pomeriggio gli aggiornamenti del ministero della Salute su contagi Covid, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive. Intanto, il report della Fondazione Gimbe già anticipa che continua il calo di nuovi casi di Covid (-19%) e dei decessi (-15,4%), anche nella settimana 5-11 maggio. E si allenta ancora la pressione sugli ospedali: in 35 giorni -49,1% i ricoveri con sintomi e -45,1% le terapie intensive.

Entrando nei dettagli dei dati Gimbe, i nuovi casi scendono a 63.409 da 78.309, i decessi a 1.544 da 1.826. In calo anche gli attualmente positivi (363.859 da 413.889), le persone in isolamento domiciliare (346.866 rispetto a 393.290), i ricoveri con sintomi (14.937 contro 18.176) e le terapie intensive (2.056 da 2.423). "L'ulteriore calo dei nuovi casi settimanali - commenta Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe - riflette gli ultimi effetti di 6 settimane di un'Italia tutta rosso-arancione". I trend sono, infatti, in riduzione in tutte le Regioni. Continua, tuttavia, a salire leggermente l'Rt medio, che rispetto al valore di 0.85 della scorsa settimana ha raggiunto lo 0.89.

"Si allenta ulteriormente anche la pressione sugli ospedali - sottolinea Renata Gili, responsabile Ricerca sui servizi sanitari della Fondazione Gimbe - sia per la minore circolazione del virus che per i primi effetti della elevata copertura vaccinale negli over 80". Nel dettaglio, in area medica dal picco raggiunto il 6 aprile (29.337) i posti letto occupati sono 14.937, con una riduzione del 49,1% in 35 giorni. Solo la Calabria supera la soglia di allerta del 40%. In terapia intensiva, dal picco raggiunto sempre il 6 aprile (3.743) rimangono occupati 2.056 posti letto, con una riduzione del 45,1% in 35 giorni. La soglia di saturazione del 30% risulta superata, seppur di poco, in Lombardia e in Toscana (32%). "Nelle terapie intensive - spiega Marco Mosti, direttore operativo della Fondazione Gimbe - il numero dei nuovi ingressi giornalieri continua a scendere, con una media mobile a 7 giorni che questa settimana ha raggiunto i 110 ingressi al dì".

Dati dalle Regioni / Toscana

"I nuovi casi registrati in Toscana sono 651 su 23.271 test, di cui 12.942 tamponi molecolari e 10.329 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,80% (7,7% sulle prime diagnosi)". Lo ha scritto sul suo profilo Facebook il presidente della Regione, Eugenio Giani, anticipando alcuni dati del contagio da Covid-19 registrati in

Toscana nelle ultime 24 ore.

Il Veneto registra 468 nuovi contagi Covid-19 nelle ultime 24 ore e 9 decessi. Il totale degli infetti da inizio dell'epidemia sale a 419.105, quello delle vittime a 11.469. I soggetti positivi attualmente in isolamento domiciliare sono 17.111 (-524). Scende ancora il numero dei malati Covid ricoverati negli ospedali, 1.081 (-36), dei quali 946 (-33) nei normali reparti medici e 135 (-3) nelle terapie intensive.

Marche

Sono 233 i positivi rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore tra le 2.672 nuove diagnosi: 91 in provincia di Pesaro Urbino, 46 in provincia di Macerata, 32 in provincia di Ascoli Piceno, 29 in provincia di Fermo, 20 in provincia di Ancona e 15 fuori regione. Secondo il Servizio Sanità della Regione Marche "nelle ultime 24 ore sono stati testati 4.925 tamponi: 2.672 nel percorso nuove diagnosi (di cui 911 nello screening con percorso Antigenico) e 2.253 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari all'8,7%)".

Basilicata

In Basilicata, da lunedì in zona gialla, si registrano altri 2 decessi per via del Covid nelle ultime 24 ore. Lo fa sapere la task force regionale che segnala 91 nuovi contagi a fronte di 1214 tamponi molecolari processati ieri. Nella stessa giornata risultano guarite 215 persone. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 5.162, di cui 5.031 in isolamento domiciliare. Sono 19.016 le persone residenti guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria. In ulteriore calo il numero delle persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sceso a 131 di cui 10 in terapia intensiva.

Le altre regioni

Nella provincia autonoma di Bolzano nelle ultime 24 ore si sono registrati 42 nuovi positivi.