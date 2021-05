Roma, 14 maggio 2021 - L'indice di trasmissibilità Rt nazionale (che ancora per questa settimana è il parametro più importante per decidere le assegnazioni delle regioni nelle quattro fasce colorate (bianca, gialla, arancione e rossa) è in leggero calo e si attesta a 0.86 (0.74-0.94) rispetto allo 0.89 della scorsa settimana). In calo anche l'incidenza settimanale dei casi ogni 100mila abitanti che è calata la prima volta sotto quota 100: 96 il dato nazionale stimato. Sono questa le prime anticipazioni della cabina di regia, al termine della quale come ogni venerdì il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà le eventuali ordinanze per i cambi di colore (qui la mappa ad oggi dell'Italia) che saranno operativi da lunedì 17 maggio.

Secondo la bozza del monitraggio settimanale dell'Iss, nessuna Regione è classificata a rischio alto, quattro (Calabria, Lombardia, Toscana e Umbria) hanno una classificazione di rischio moderato. Tutte le altre sono a rischio basso. Solo due regioni (Lombardia e Toscana) sono sopra la soglia critica del 30% per le terapie intesive, la Calabria è sopra il 40% per i ricoveri ordinari.

I cambi dovrebbero essere pochissimi: praticamente tuttal'Italia sarà in zona gialla. L'unico dubbio riguarda la Valle d'Aosta che avebbe già i numeri da giallo ma dovrebbe restare ancora un'altra settimana in zona arancione. La Regione ha già chiesto una deroga al governo: deciderà appunto la cabina di regia che sta analizzando - come sempre avviene il venerdì - i dati del monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità. Passeranno sicuramente in giallo Sardegna e Sicilia. I dati dell'Rt quindi giustificherrebero una zona gialla generalizzata nonostante nei giorni scorsi molte regioni erano state ritenute a rischio di passare nella zona arancione ed era iniziato un fortissimo pressing per cambiare i parametri dell'Rt. Secondo gli ultimi dati (che dovranno essere certificati oggi dall'Iss) tutte le regioni hanno un Rt sotto 1 (e quindi da zona gialla) nel limite inferiore - quello preso in considerazione - mentre solo Molise e Umbria hanno un Rt puntuale sopra 1.

Evidentemente le riaperture non stanno producendo risultati molto negativi grazie anche ovviamente alla campagna di vaccinazione.

Ma c'è di più: alcune regioni potrebbero avere numeri da zona bianca. In particolare sono Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Molise che avrebbero addirittura dati da zona bianca per ciò che riguarda l'incidenza (che deve essere sotto 50): il dato è rispettivamente 41, 44 e 41. C'è un però: i dati da zona bianca devono essere mantenuti per 3 settimane, quindi se ne riparlerà. La Sardegna poi può passare oggi solo da arancione a giallo.

Gli attuali parametri per le zone saranno applicati oggi per l'ultima volta. La prossima settimana il governo varerà il nuovo decreto (lunedì 17 maggio la cabina di regia) con la road map delle nuove riaperture (in primo luogo il coprifuoco da lunedì 24 sarà spostato dalle 22 alle 23) e i nuovi criteri. I due parametri decisivi per le zone saranno il cosiddetto Rt ospedaliero (basato cioè sui ricoveri Covid ordinari e le terapie intensive) e l'incidenza (qui cosa può cambiare)

(fino al 16 maggio)

Zona rossa: nessuna regione

Zona arancione: Sicilia, Sardegna e Valle D'Aosta.

Zona gialla: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto, Basilicata, Calabria e Puglia.