Roma, 10 maggio 2021 - Da oggi lunedì 10 maggio è in vigore la nuova mappa colorata dell'Italia quasi tutta in giallo (solo 3 regioni in zona arancione: Sardegna, Valle d'Aosta e Sicilia). Considerati i dati dell'ultimo monitoraggio dell'Iss che documentato un indice di trasmissibilità Rt nazionale medio in leggera ma costante crescita (0.89 rispetto a 0.85 e 0.81 delle precedenti settimane: qui tutti i dati delle regioni), prossiamo chiederci quali regioni potrebbero essere a rischio di passare in zona arancione con il monitoraggio di venerdì prossimo 14 maggio. Al momento nessuna regione rischia la zona rossa (Rt nel limite inferiore di 1.25 oppure incidenza settimanale dei casi superiore a 250).

Si passa in zona arancione con un Rt uguale o superiore a 1 o con un rischio complessivo "alto". L'Rt preso in considerazione è quello puntuale nel limite inferiore (uno dei due sulla base del quale viene calcolato l'Rt medio). Si può andare in zona arancione anche con un Rt inferiore a 1 ma con un rischio "alto". Per restare in zona gialla serve appunto un Rt inferiore a 1 e un rischio complessivo basso o moderato. Per poter passare nella zona inferiore bisogna mantenere i parametri compatibili per 14 giorni. E' però possibile che si passi ad esempio da zona rossa ad arancione pur avendo dati da zona gialla (il passaggio diretto non è possibile). A questo punto sarà la cabina di regia (come accaduto per la Sardegna) a decidere se basterà una sola settimana in zona arancione oppure no.

Questi i dati dell'ultimo monitoraggio Iss. Il primo dato è quello medio, tra parentesi il limite inferiore e quello superiore).

Abruzzo 0.82 (0.75-0.88)

Basilicata 0.82 (0.69-0.95)

Calabria 0.74 (0.67-0.81)

Campania 0.95 (0.92-0.97)

Emilia Romagna 0.92 (0.89-0.95)

Friuli Venezia Giulia 0.78 (0.72-0.85)

Lazio 0.91 (0.88-0.94)

Liguria 0.96 (0.91-1.02)

Lombardia 0.92 (0.9-0.94)

Marche 0.94 (0.85-1.05)

Molise 1.25 (0.82-1.77)

Piemonte 0.84 (0.8-0.87)

PA Bolzano 1.07 (0.96-1.18)

PA Trento 0.97 (0.86-1.07)

Puglia 0.91 (0.88-0.94)

Sardegna 0.74 (0.69-0.79)

Sicilia 0.89 (0.85-0.92)

Toscana 0.88 (0.85-0.91)

Umbria 0.93 (0.86-1-02)

Valle d'Aosta 0.93 (0.82-1.04)

Veneto 0.95 (0.92-0.98)

Cominciamo ad analizzare gli ultimi dati disponibili dell'Rt. Le regioni che hanno un Rt vicino all'1 nel limite inferiore sono Alto Adige (0.96), Campania (0.92), Veneto (0.92), Liguria (0.91), Lombardia (0.9). L'Emilia Romagna è a 0.89. Dobbiamo però tenere in considerazione anche il rischio "complessivo" che è calcolato sulla base dei 21 parametri. Sotto questo profilo 6 regioni sono a rischio "moderato" (Lombardia, Molise, Marche, Puglia,Toscana e Calabria con quest'ultima "ad alta probabilità di progessione"). Tutte le altre sono a rischio "basso". La Calabria quindi è quella che rischia di più sotto il profilo del rischio ma ha anche un Rt basso a 0.74. Potrebbe anche succedere che si resti in giallo se l'Rtè sopra uno ma il rischio ad esempio resta "basso".

Zona rossa: nessuna regione

Zona arancione: Sicilia, Sardegna e Valle D'Aosta.

Zona gialla: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto, Basilicata, Calabria e Puglia.

Le Regioni sono già in pressing sul governo affinché cambi il parametro dell'Rt giudicato "inaffidabile". Ed è possibile che nel nuovo decreto che il governo dovrebbe adottare entro fine settimana possano esserci novuità non solo sul fronte delle riaperture, ma anche su quello dei critieri di assegnazione dei colori.

