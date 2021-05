Roma, 11 maggio 2021 - Attesa per il nuovo bollettino del ministero della Salute sulla situazione Coronavirus in Italia. I numeri dei contaggi potrebbe segnare una lieve risalita rispetto a quelli di lunedì, visto il numero di tamponi effettuati nelle 24 ore precedenti è generalmente più basso alla domenica.

Intanto è al vaglio del governo l'ipotesi di abbandonare il tradizionale indice Rt basato sull'andamento dei casi positivi (parametro fondamentale per definire i colori delle Regioni) e sostituirlo con un Rt ospedaliero, che segue appunto l'andamento dei ricoveri e che garantisce dati più recenti. La preoccupazione, sollevata da diversi governatori, è che l'indice Rt, in ritardo di quasi due settimane e sensibile a variazioni anche su numeri minimi, rischi come in parte già emerge di andare in controtendenza rispetto al chiaro calo dei contagi (e dei ricoveri) in tutte le Regioni: se rimanesse la soglia dell'Rt sopra 1 per finire in arancione, già questo venerdì potrebbero scattare misure più restrittive per diverse zone del Paese, a dispetto della fase discendente dell'epidemia.

Prossimo a subire modifiche anche il coprifuoco, che già da lunedì prossimo (il 17 maggio) potrebbe slittare alle ore 23, per poi passare a mezzanotte e infine essere abolito. Prosegue poi la campagna vaccinale, anche se l'obiettivo di 500mila somministrazioni al giorno finora è stato raggiunto solo quattro volte, mentre negli Stati Uniti la Fda ha dato il via libera al siero Pfizer per i 12-15 anni.

Il bollettino Covid dell'11 maggio

Le regioni / Campania

Torna a stabilizzarsi l'indice di positività in Campania, dopo l'impennata di ieri (oltre il 9%) dovuta al minor numero di tamponi eseguiti di domenica. I positivi delle ultime 24 ore sono 1.109, di cui 337 sintomatici, su 16.351 test molecolari esaminati. Il tasso del contagio è del 6,78%, in linea con quello registrato 48 ore fa (6,77). Le nuove vittime sono 29, di cui 18 risalenti alle ultime 48 ore e 11 decedute in precedenza, mentre i guariti ben 2.390. Continua ad alleggerirsi la pressione sugli ospedali: i posti di terapia intensiva occupati sono 111 (-2), quelli di degenza 1.353 (-12).

Aumentano oggi in Puglia i nuovi casi positivi che sono 684, ma risale anche il numero dei test effettuati rispetto a ieri (+11.692). La provincia più colpita è Bari (con 213 nuovi contagi), seguita da Lecce (+132) e Taranto (+101). I decessi restano sostanzialmente stabili: oggi sono state registrate 24 vittime, mentre ieri erano stati 25 i morti per Covid. Continua a crescere in modo costante la curva dei guariti e per questo calano in modo consistente sia gli attuali positivi che i ricoverati (ad oggi sono 1.542, 65 in meno rispetto a ieri).

Nuovi contagi di Coronavirus e ricoveri ancora in calo in Emilia-Romagna: i positivi di oggi sono 456 (età media di 38 anni) su poco più di 25mila tamponi effettuati. Si contano anche 12 vittime nelle ultime 24 ore. Sul fronte ospedaliero sono 63 i pazienti in meno (per un totale di 1.294) nei reparti Covid, mentre le terapie intensive restano stabili (un paziente in meno da ieri, per un totale di 186 ricoverati). La situazione dei contagi nelle province vede in testa Bologna con 154 nuovi casi più 7 di Imola, seguita da Modena (69) e Reggio Emilia (46). I casi attivi ad oggi sono 28.876 (-2.501 rispetto a ieri), il 95% dei quali si trova in isolamento domiciliare.

Frenata della curva del Covid in Veneto. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 417 contagi, che portano il totale degli infetti dell'inizio dell'epidemia a 418.144, e 17 vittime, per un numero complessivo di 11.442. Si tratta di dati - dopo i 247 positivi di ieri - che non si registravano dal periodo precedente la seconda ondata. In calo progressivo anche i dati ospedalieri. I posti letto occupati da pazienti Covid sono oggi 1.158 (-13), dei quali 1.010 (-8) nei normali reparti medici, e 148 (-5) nelle terapie intensive. I soggetti attualmente positivi sono 18.278 (-758).

Sono 367 i nuovi casi registrati nelle 24 ore in Toscana su 21.913 test di cui 9.906 tamponi molecolari e 12.007 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,67% (5,3% sulle prime diagnosi). Rispetto alla precedente rilevazione in calo il numero dei contagi (erano 481), a fronte di circa il doppio di test (erano 10.508). I nuovi decessi sono invece 21. Si allenta la pressione sugli ospedali: i ricoverati sono 1.263 (48 in meno rispetto a ieri), di cui 195 in terapia intensiva (10 in meno).

Sono 151 i nuovi positivi al Coronavirus nelle Marche su 2.258 nuove diagnosi con un rapporto casi/test del 6,7%. I numeri più alti rilevati ancora in provincia di Pesaro Urbino (51) seguita da quelle di Ascoli Piceno (44), Macerata (29), Ancona (8) e Fermo (7); 12 i casi da fuori regione). Il Servizio Sanità della Regione comunica che nelle ultime 24 ore sono stati testati "4.021 tamponi: 2.258 nel percorso nuove diagnosi (di cui 846 nello screening con percorso Antigenico) e 1.763 nel percorso guariti (rapporto positivi/testati pari al 6,7%)".

Basilicata

In Basilicata sono 82 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2, su un totale di 1.484 tamponi molecolari, e si registrano tre decessi. Continua il calo del numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 136 (-5), mentre rimane invariato il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 10.

Abruzzo

In Abruzzo rispetto a ieri si registrano 79 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 89 anni), con il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno (in totale 6.297) pari a 1,2%. Il bilancio dei pazienti deceduti registra invece 9 vittime (due sono decessi avvenuti nei giorni scorsi ma comunicati solo oggi dalle Asl) e sale a 2447. Cala il numero dei ricoverati in ospedale: sono 254 i pazienti (-24 rispetto a ieri) nei reparti non critici, mentre 25 (-4 rispetto a ieri con 0 nuovi ricoveri) quelli in terapia intensiva.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 5.946 test sono state riscontrate 70 positività al Covid 19, pari all'1,17%. Nel dettaglio, dall'analisi di 3.499 tamponi molecolari sono stati rilevati 50 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,43%, mentre sono 2.447 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 20 casi (0,82%). Sono stati registrati 2 decessi. In calo i pazienti Covid: i ricoveri nelle terapie intensive sono 20 (-2), negli altri reparti sono 136 (-11).

Le altre regioni

In Umbria si contano 114 contagi, e per il secondo giorno consecutivo nessun decesso. Dopo alcuni giorni senza vittime per Covid, l'Alto Adige registra un nuovo decesso, mentre i nuovi positivi sono 76. Un morto anche in Valle d'Aosta, dove i casi sono 23 nelle ultime 24 ore. Cinque i nuovi contagi in Molise.