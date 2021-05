La campagna vaccinale in Italia non riesce a raggiungere le 500mila dosi al giorno – il target fissato dal generale Figliuolo – che sono state superate solo quattro volte: il 29 e il 30 aprile, oltre al 6 e 7 maggio. Un’eccezione, non la regola. La media mobile settimanale era ieri di 460.873 somministrazioni, dopo essere scesa da 453mila (mercoledì della scorsa settimana) a 450mila (giovedì). Anche il dato domenicale (373 contro 368mila dosi) è sostanzialmente lo stesso negli ultimi 7 giorni. Sostanzialmente è uno stallo. Che preoccupa chi si aspettava di puntare alle 600mila dosi e oltre. A questo ritmo ci vorrebbero 4 mesi e 8 giorni per coprire il 70% della...

Il fatto è che le performance di AstraZeneca (solo il 78% di dosi disponibili somministrato), ma anche di Moderna (un sorprendentemente scarso 74%) e Johnson&Johnson (che fa appena il 51%) sono ben più basse della media. Benissimo, invece, le somministrazioni del gettonatissimo vaccino PfizerBiontech che è al 95%. Ma questo si sapeva: tutti lo vogliono, specialmente nelle regioni come il Lazio dove la scelta del vaccino è possibile. Gli italiani che hanno ricevuto almeno una dose sono, ad oggi, il 28,08% (16.747.147) dell’intera popolazione. Le persone completamente vaccinate, quindi anche con il richiamo, sono quasi 7,5 milioni, cioè il 12,52%.

All’ufficio del Commissario straordinario non sono preoccupati, sostengono che "rispetto al target dal lunedì al sabato siamo sotto di meno del 3%" e che "a maggio sono giunte sinora 5 milioni di dosi, alle quali se ne aggiungeranno questa settimana altre 3 milioni e poi nella seconda parte del mese altre 12, per un totale di 20 milioni". Ma il fatto che le Regioni vadano in ordine sparso non aiuta.

È il caso della vaccinazione per i cinquantenni, annunciata da Figliuolo per ieri, ma che in realtà è partita a metà e spesso solo per alcune classi. In Veneto le prenotazioni per i cinquantenni sono scattate venerdì scorso. In Piemonte, dal 4 maggio possono prenotarsi i cittadini della fascia 55-59 anni. Nel Lazio si è iniziato il 30 aprile per i 59-58 enni e per la fascia 54-55 anni si è aperto sabato scorso. La Lombardia è partita ieri per tutti i 50-59 anni. In Emilia Romagna le prenotazioni sono aperte solo per i 55-59enni. Nelle Marche si dovrebbe partire giovedì per i 50-59 enni. In ritardo la Toscana, che cerca di recuperare: da oggi sarà possibile vaccinare i 59 e i 58enni. Ancora peggio l’Umbria, che dovrebbe iniziare le prenotazioni per i cinquantenni a metà maggio, per vaccinarli a giugno.

In non pochi territori poi le dosi scarseggiano. Ieri c’è stata la chiusura dei due più grandi centri vaccinali di Napoli che durerà fino a domani. E a Potenza le vaccinazioni con Pfizer e Moderna oggi sono sospese per un giorno. Le Regioni spingono per avere più fiale. "Stiamo andando avanti a scartamento ridotto", si lamenta il governatore del Veneto, Luca Zaia. "Se avessimo più vaccini – concorda il governatore della Lombardia, Attilio Fontana – potremmo chiudere la campagna anticipatamente". Se le avessimo e se somministrassimo quelle che abbiamo.