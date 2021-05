Roma, 10 maggio 2021 - Attesa per il nuovo bollettino del ministero della Salute sull'andamento del Covid in Italia, anche se come ogni lunedì il numero dei contagi potrebbe essere più basso visto che alla domenica i tamponi processati sono sempre di meno. In questi giorni la curva epidemiologica ha segnato un calo e sempre più insistente si fa il pressing sul governo perché il coprifuoco sia abolito o spostato dopo le 23. Ma sotto esame adesso è finito anche l'indice Rt, risalito in molte regioni e che quindi rischia di rispedirle in zona arancione bloccando così il calendario delle riaperture. Intanto accelera la campagna vaccinale, che oggi ha aperto le prenotazione per la fascia d'età 50-59 anni (in Lombardia hanno superato 270mila in mattinata). E slitta il richiamo per i vaccini a mRna: il Lazio ha spostato a 5 settimane quello di Pfizer, mentre la Toscana a 40 giorni sia il Pfizer che il Moderna.

Sommario

Terapie intensive: 3 regioni oltre la soglia del 30%

Buone notizie arrivano sul fronte ospedali. Continua infatti a calare, a livello nazionale, il numero delle terapie intensive occupate da pazienti Covid, attestandosi al 24%, ben 6 punti sotto la soglia critica del 30%. Tornano quindi al valore di metà febbraio, ovvero prima dell'effetto della terza ondata pandemica. Solo 3 regioni, inoltre, superano tale soglia oltre la quale diventa difficile la presa in carico di malati non Covid: Lombardia, Toscana e Puglia. E' quanto rivelano i dati dell'Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali (Agenas), relativi alla giornata del 9 maggio. Due settimane fa le terapie intensive Covid erano al 30% e 7 le regioni oltre questo valore. Inoltre cala, attestandosi al 25%, anche la percentuale dei posti letto occupati da pazienti Covid-19 nei reparti ospedalieri ordinari, restando quindi ben al di sotto della soglia di allerta del 40% individuata dal Ministero della Salute. Tale valore era pari 32% lo scorso 27 aprile e al 28% lo scorso 25 maggio.

Questo, nel dettaglio, il tasso di occupazione delle terapie intensive e dei reparti ordinari nelle varie Regioni e Province autonome:

Abruzzo (15% intensive, 20% reparti ordinari); Basilicata (13%, 30%); Calabria (22%, 42%); Campania (19%, 31%); Emilia Romagna (25%, 20%); Friuli Venezia Giulia (12%, 12%); Lazio (28%, 29%); Liguria (28%, 24%); Lombardia (35%, 27%); Marche (28%, 27%); Molise (13%, 12%); PA di Bolzano (10%, 11%); PA di Trento (20%, 11%); Piemonte (25%, 29%); Puglia (33%, 39%); Sardegna (19%, 18%); Sicilia (16%, 25%); Toscana (35%, 22%); Umbria (18%, 20%); Valle d'Aosta (30%, 14%); Veneto (13%, 12%).

Coronavirus: i dati del 9 maggio

Il bollettino Covid del 10 maggio

Le regioni / Toscana

"I nuovi casi di Coronavirus registrati in Toscana sono 481 su 10.508 test di cui 8.690 tamponi molecolari e 1.818 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,58% (11,6% sulle prime diagnosi)". Ad anticipare i dati del bollettino regionale, su Facebook, è il presidente della Regione, Eugenio Giani.

I positivi a coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore sono 247 (una trentina per provincia veneta), incidenza del 2,50% su 9.866 tamponi eseguiti, da inizio pandemia sono 417.727. "È un numero molto basso", ha commentato il governatore Luca Zaia, ricordando tuttavia che i numeri di inizio settimana non hanno grande attendibilità, data la ridotta attività di tracciamento nel weekend. I decessi sono due, mentre quasi 21mila dimessi. Negli ospedali scende ancora il numero dei posti letto occupati da pazienti Covid: sono complessivamente 1.171 (-3), di cui 1.018 (-3) nei normali reparti medici. Invariato il dato delle terapie intensive, 153. I soggetti positivi e in isolamento domiciliare sono 19.036 (-10).

Nell'ultima giornata sono 57 i nuovi positivi rilevati nelle Marche su 535 nuove diagnosi con un rapporto positivi/testati pari al 10,7%. Nelle ultime 24 ore testati in tutto "1.140 tamponi: 535 nel percorso nuove diagnosi (di cui 180 nello screening con percorso Antigenico) e 605 nel percorso guariti". I positivi sintomatici sono 19.

In Basilicata si registrano altri 4 decessi per via del Covid nelle utime 24 ore. Lo fa sapere la task force regionale che segnala 25 nuovi contagi a fronte di 422 tamponi molecolari processati ieri. Nella stessa giornata risultano guarite 79 persone. Gli attualmente positivi sono 5.716, di cui 5.575 in isolamento domiciliare. Sono 18.180 le persone residenti in regione guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria. In ulteriore calo il numero delle persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sceso a 141 di cui 10 in terapia intensiva.