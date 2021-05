Roma, 7 maggio 2021 - Come ogni venerdì, oggi è il giorno in cui l'Italia del Covid cambia colore (qui la mappa attuale dell'Italia) per virare decisamente verso il giallo (a conti fatti potrebbero restare in arancione anche solo Val d'Aosta e Sicilia) Dopo che l'Iss avrà resi pubblici i dati definitivi del monitoraggio settimanale, si riunirà la cabina di regia e il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà le ordinanze che assegneranno le regioni nelle diverse zone colorate (bianca, gialla, arancione e rossa). Intanto c'è la prima anticipazione: questa settimana l'indice Rt nazionale è salito di poco: 0.89 (una settimana fa era 0.85).

Nessuno in rosso

Possiamo già anticipare che con ogni probabilità dalla cartina d'Italia sparirà completamente il rosso: nessuna regione infatti da lunedì 10 maggio - giorno in cui le ordinanze entreranno in vigore - sarà nella fascia che prevede il lockdown. L'unica regione che infatti è attuialmente rossa, la Val d'Aosta, passerà certamente in fascia arancione: nell'ultima settimana l'incidenza settimanale dei casi ogni 100mila abitanti è scesa sotto la soglia dei 250 (attualmente è a 187). Considerato che l'Rt è sotto 1 e la pressione sugli ospedali sta migliorando, i numeri sono da zona arancione.

Timori in Veneto

C'è invece preoccupazione in Veneto, adesso in zona gialla. Ieri le parole dell'assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin, è stata chiara: "L'indice RT a 0,95 - ha detto - è ad un passo dalla fascia arancione. È un dato che ci preoccupa". Per forruna molto meglio vanno gli altri parametri, a partire dall'incidenza (97) e anche la pressione sulle strutture ospedaliere migliora. Ma se l'indice Rt va sopra 1 potrebbe essere zona arancione anche se la regione di Zaia dovrebbe rimanere gialla.

Chi resta in arancione

Oltre alla Val d'Aosta, arancione la Sicilia che una settimana fa aveva un Rt superiore a 1 e deve quindi aspettare due settimane prima di passare alla fascia inferiore.

Il rebus Sardegna

In bilico tra arancione e giallo la Sardegna che è uscita dal lockdown il 3 maggio. I numeri - dall'Rt, all'incidenza alla pressione sugli ospedali - sono buoni e il governatore Solinas ha chieso il passaggio in giallo. Sarà la cabina di regia - sulla base anche dell'interpretazione di norme complicate sul passaggio di fascia - a decidere se promuoveren subito la Sardegna.

Puglia gialla

La Puglia abbandonerà la zona arancione e passerà in giallo. L'incidenza è calata (169), l'Rt - come comunicato dalla Regione - è inferiore a 1 e migliora anche il trend delle terapie intensive anche se resta si poco sopra la soglia critica del 30%.

Calabria e Basilicata sperano

Sperano di passare in zona gialla anche la Basilicata e la Calabria.

I criteri per il giallo

Vale la pena di ricapitolare quali sono i criteri che consentono il passaggio in zona gialla. E' necessario restare per 14 giorni "in un livello di rischio o scenario inferiore". I parametri fondamentali sono: l'Rt sotto 1 e un "rischio complessivo" basso o moderato (che è determinato dai 21 parametri). Non è necesarrio restare in zona arancione due settimane. Può bastarne una: la decisione spetta alla cabina di regia (è il caso della Sedegna).

La mappa attuale d'Italia

(fino al 9 maggio)

Zona rossa: Val d'Aosta.

Zona arancione: Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia e Sardegna.

Zona gialla: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto.