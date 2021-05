Roma, 8 maggio 2021 - Bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia, con gli aggiornamenti del ministero della Salute su contagi Covid, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive. Dopo le ordinanze del ministro della Salute, Roberto Speranza, da lunedì tutta l'Italia sarà in zona gialla, eccetto Sicilia, Sardegna e Val D'Aosta in fascia arancione (qui la mappa dell'Europa). Dalla cartina sparisce quindi completamente il rosso, anche se la Fondazione Gimbe ha avvertito che ci sono segnali di ripresa dei contagi, fra cui la risalita dell'Rt (qui tutti i nuovi dati delle regioni). Ed è proprio per il superamento di quest'indice che oggi fanno pressing i governatori: "La prima cosa da superare oggi, vista anche la situazione contingente, è l'indice Rt - ha dichiarato il presidente della Conferenza delle regioni, Massimiliano Fedriga -. Un indice da tenere in considerazione è l'Rt ospedaliero: fa capire se aumentano o diminuiscono le richieste di ospedalizzazione ed è un indicatore che può dare segnale importante, e che non dà una visione distorta".

Sono 676 i nuovi casi registrati nelle 24 ore in Toscana su 27.224 test, di cui 13.829 tamponi molecolari e 13.395 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,48% (7,3% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sui social. Rispetto al precedente report, scende il numero dei contagi giornalieri (ieri erano 715), aumenta leggermente il numero di test (27.063), e cala il tasso dei positivi (2,64%).

Sono 537 i nuovi contagi da Coronavirus registrati da ieri in Veneto, che portano il totale di infettati dall'inizio della pandemia a 416.988. I nuovi decessi sono 6, con il totale di vittime che sale a 11.420. Gli attuali positivi in regione sono 19.128. Prosegue la discesa dei dati clinici, con 1.035 ricoverati nei reparti non critici, 31 in meno in 24 ore, e 156 (-6) nelle terapie intensive.

Sono 254 i positivi al Coronavirus rilevati in 24 ore nelle Marche in base alle 2.652 nuove diagnosi per un rapporto casi/test del 9,6%. Ancora una volta il maggior numero di casi si è registrato in provincia di Pesaro Urbino (84); seguono le province di Macerata (66), Ancona (40), Ascoli Piceno (33) e Fermo (22); 9 i positivi provenienti da fuori regione. Testati 4.758 tamponi: 2.652 nel percorso nuove diagnosi (di cui 635 nello screening con percorso Antigenico) e 2.106 nel percorso guariti. Nel Percorso Screening Antigenico effettuati 635 test e riscontrati "30 positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 5%". Le persone con sintomi sono 42.

Nella provincia autonoma di Bolzano si sono registrati 47 casi nelle ultime 24 ore.