Roma, 31 luglio 2020 - Nuovo bollettino sull'andamento del Coronavirus in Italia, che da un paio di giorni registra un aumento dei contagi. Tra i nuovi positivi al Covid19 nel nostro Paese anche un bambino di appena 4 mesi, nell'ambito del focolaio di Carpignano salentino (Lecce) e, nello stesso nucleo familiare, risulta contagiato anche un altro bambino di 3 anni. Entrambi i piccoli stanno bene. Sulla situazione, oggi il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato come "il pericolo (Covid) è ancora attuale". E durante la cerimonia del Ventaglio, al Quirinale, il capo dello Stato ha insitito: "Non dobbiamo abbassare la guardia". La pandemia corre anche nel resto del mondo: negli Stati Uniti i nuovi positivi sono 72.238 e i morti 1.379, a Tokyo in un giorno sono stati registrati 463 nuovi casi, mentre in Germania sono 870. Allarmanti i dati che arrivano dal Brasile, dove sono stati superati i 2,6 milioni di casi.

Veneto

Dopo il picco di contagi registrato ieri, sono 117 i nuovi casi in Veneto, dove il numero totale dei positivi è salito a 20.120. "Clinicamente in questo momento non siamo in emergenza - assicura il governatore Luca Zaia -. Oggi in Veneto abbiamo 45 focolai attivi, non sono cresciuti di molto rispetto ai 38 ma ci sono incrementi di positivi". Al momento ci sono 132 positivi (131 migranti e un mediatore culturale) nel Centro di accoglienza dell'ex Caserma Serena di Casier, nel Trevigiano. Le persone contemporaneamente in isolamento sono 3.740, numero che comprende i positivi ma anche lchi è stao a contatto con loro. In regione si registra anche una vittima.

Lazio

Zero decessi oggi nel Lazio, dove si registrano però 18 nuovi casi di Covid. "Di questi 4 provengono da altre regioni e 5 sono casi di importazione: un caso del Bangladesh, uno da Albania, uno da Moldavia, uno da Pakistan e uno da Polonia", spiega l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. l numero totale di casi Covid-19 esaminati nel Lazio è arrivato oggi a 8.647, mentre il numero di deceduti è pari a 863 e il numero totale di guariti è di 6.839. Sono attualmente positive 945 persone, 183 sono ricoverate fuori dalla terapia intensiva e 9 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare sono invece in 753.

Sardegna

In Sardegna si registrano 10 casi positivi riconducibili a migranti arrivati nei giorni scorsi dall'Algeria e intercettati dalle forze dell'ordine. Resta invariato il numero delle vittime, 134 in tutto. Sono 1.404 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. In totale sono stati eseguiti 106.345 tamponi. I pazienti ricoverati in ospedale sono 3, nessuno in terapia intensiva, mentre 30 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.234 pazienti guariti, più altri 3 guariti clinicamente.

Le altre Regioni

Sono 15 i nuovi casi registrati in Alto Adige nelle ultime 24 ore. In Toscana altri 14 positivi, 21 in Piemonte e 5 in Abruzzo. Anche nelle Marche risalgono i contagi: da ieri 21 nuovi casi da Coronavirus. Intanto, in Campania il governatore della Regione Vincenzo De Luca raccomanda: "La situazione non è drammatica ma richiede comportamenti responsabili". E aggiunge: "Oggi giochiamo tutto sulla rapidità di intervento della nostra regione. Dobbiamo trovare con rapidità i nuovi contagiati e isolare i contatti. È un lavoro snervante ed ossessivo, ma bisogna intervenire subito per spegnere eventuali focolai".

