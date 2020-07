Roma, 30 luglio 2020 - Nuovo bollettino sull'andamento dell'epidemia da Coronavirus in Italia. Dopo la risalita dei casi di ieri, anche oggi i contagi sono in aumento: si registrano 386 nuovi casi e 3 morti. Intanto, nel resto del mondo i casi di Coronavirus hanno superato i 17 milioni, con altri 68mila contagi negli Usa e un record in Florida di 216 morti in un solo giorno. In Europa, nuovo allarme per la Spagna, che ha registrato 1.150 contagi in 24 ore (e Madrid ha imposto l'obbligo della mascherina anche per strada), e nuovo record in Romania. Numeri alti che, secondo il ministro della Salute Roberto Speranza, "sono ancora preoccupanti" e "ci dicono ancora una volta che la battaglia non è vinta, neanche in Europa". Così scrive Speranza su Fb, che invita ancora a "insistere con la forza della prudenza". Intanto, il governatore del Veneto Luca Zaia sollecita che i pieni poteri siano dati alle Regioni, che "hanno dimostrato di poter gestire l'emergenza meglio di chiunque altro".

Covid, il bilancio di oggi, 30 luglio

Risalgono i contagi: oggi, stando ai dati del Ministero della Salute, 386 nuovi casi e 3 morti. Si registrano, inoltre, 765 guariti in più. Sono 784, 53 in più di ieri, le persone ricoverate con sintomi negli ospedali Italiani. Sale anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva: oggi sono 47, 9 in più di ieri. Diminuisce, invece, il numero degli attualmente positivi in Italia: oggi sono 12.230.

Lombardia

Nelle ultime 24 ore si registrano 88 nuovi casi da Coronavirus in Lombardia.

Emilia Romagna

Oggi sono 35 i nuovi positivi in Emilia Romagna.

Lazio

Oggi nel Lazio si registrano 18 nuovi contagi da Coronavirus, di cui 6 di importazione. Si segnala anche un decesso. Intanto, la Regione Lazio, specifica una nota, "è parte lesa in una procedura per inadempimento contrattuale in pubbliche forniture relative alla mancata consegna di una partita di mascherine da parte di un fornitore". Per questo, continua la nota, la Regione "ha denunciato alla Procura quanto avvenuto e collabora con le forze dell'ordine per l'accertamento della verità". Inoltre, "è impegnata nel recupero di tutta la somma dovuta. Ad oggi la cifra recuperata ammonta a 2 milioni e 700 mila euro mentre il residuo è pari a 11 milioni 780 mila euro". Poi, in merito alle dichiarazioni del senatore Matteo Salvini, "L'avvocatura regionale - conclude la nota -, visto il ripetersi di accuse infondate nei confronti dell'Ente da parte del senatore Salvini, sta valutando la possibilità di adire le vie legali a tutela della dignità dell'Ente''. Subito la risposta del leader della Lega: "Invito la Regione Lazio a denunciare il sottoscritto, così i cittadini di Roma e del Lazio sapranno finalmente che fine hanno fatto i milioni e le mascherine".

Veneto

Il Veneto ha registrato 112 nuovi casi da Coronavirus nelle ultime 24 ore.

Campania

A spiegare la situazione Coronavirus in Campania è il presidente della Regione Vincenzo De Luca: "Negli ultimi giorni abbiamo avuto qualche contagio di importazione. Oggi, credo, abbiamo 14 casi. Stiamo scendendo, ma l'80% di questi casi sono derivati da screening, cioè da controlli che facciamo sui contatti". Il Governo "ha deciso di aprire tutto - ha ricordato il governatore - e a mio parere ha fatto bene, la Campania per la verità è quella che ha riaperto per ultima. Forse poteva esserci un'attenzione in più solo rispetto all'apertura delle frontiere". Secondo De Luca "con il senso di responsabilità possiamo gestire con grande tranquillità questa fase di transizione. Noi saremo sempre attenti e rigorosi, nel senso valuteremo quotidianamente l'andamento dell'epidemia. Se dovessimo avere episodi gravi prenderemo le misure conseguenti, senza guardare in faccia a nessuno". Per quel che riguarda la struttura regionale, ha concluso De Luca, "abbiamo un compito preciso, quello di individuare a minuti i possibili contagi per spegnere i focolai: il compito è quello di fare una corsa contro il tempo, arrivare dove si determina un contagio, ricostruire la catena di contatti e spegnere rapidamente il focolaio".

Le altre Regioni

In Puglia si sono registrati tre nuovi contagi da Coronavirus nelle ultime 24 ore, in provincia di Lecce. Nelle Marche, invece, oggi contagi dimezzati rispetto a ieri: sono 8 i nuovi positivi. Anche in Abruzzo 4 nuovi casi da Covid19 e 13 in Friuli Venezia Giulia. In Toscana 11 nuove infezioni e in Piemonte 10.

