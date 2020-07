Roma, 29 luglio 2020 - Nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Dopo la risalita dei contagi di ieri, si attendono a breve gli aggiornamenti dal Ministero della Salute. Intanto, oggi è stato Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), a fare un punto sulla situazione durante la presentazione del Rapporto OsMed sull'uso dei farmaci durante l'epidemia Covid19: "Dal 6 al 19 luglio, quasi il 44% dei casi vengono individuati attraverso gli screening, i casi sintomatici sono circa il 30% e, correlati a questi, i contatti stretti rappresentano il 24%". Nell'ultimo mese, secondo Brusaferro, "siamo stabili", ma la "circolazione, sebbene sotto controllo, continua a persistere". Brusaferro ha sottolineato che oggi quella degli "asintomatici è la categoria che risulta prevalentemente presente. Inizialmente - ha spiegato - l'epidemia colpiva persone con età media piuttosto elevata, oggi l'età media è intorno ai 40 anni". Anche nel resto del mondo, la pandemia continua a correre. A Madrid i contagi sono quintuplicati in poco più di una settimana e il Belgio ha deciso di sconsigliare diverse aree della Francia ai suoi cittadini. Ma sono ancora gli Stati Uniti in primo piano, che registrano altri 1.592 morti in 24 ore, il tasso di decessi giornalieri più alto da due mesi e mezzo.

Covid, il bilancio di oggi, 29 luglio

Lazio

Sono 34 i nuovi casi da Coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore, di cui 16 di importazione. "Hanno preso il via questa mattina i test presso il Terminal dei bus a Tiburtina e i passeggeri del primo arrivo dalla Romania sono tutti negativi alla sieroprevalenza", ha comunicato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. "Sono previsti per questa settimana circa 500 arrivi - aggiunge l'assessore - e le operazioni saranno garantite presso lo scalo anche nelle ore notturne e nei fine settimana, quando è previsto il maggior numero di arrivi". E ha concluso: "E' un'operazione di prevenzione di sanità pubblica che si aggiunge alla quarantena, a tutela di quelle comunità provenienti dai Paesi a più alta incidenza del virus e a tutela dei nostri anziani, poiché molti" soggetti in arrivo "lavorano nell'assistenza domestica".

Marche

Continuano a salire i contagi nelle Marche. Nelle ultime 24, si sono registrati 17 nuovi contagi da Coronavirus, di cui 11 nella provincia di Pesaro e Urbino, 3 ad Ancona, 3 ad Ascoli Piceno. È salito da quattro a cinque - tutti in reparti non intensivi - anche il numero dei ricoverati. Numeri che fanno suonare il campanello d’allarme sul rischio di una seconda ondata Covid nella regione e ieri è stato lo stesso presidente Luca Ceriscioli ad invitare tutti a "non abbassare la guardia".

Toscana

Anche in Toscana sono 10.458 i casi di positività al Coronavirus, 17 in più rispetto a ieri (15 identificati in corso di tracciamento e 2 da attività di screening). Sei dei nuovi casi odierni sono da ricollegarsi al cluster evidenziatosi nel territorio del Mugello due giorni fa.

Emilia Romagna

Dall`inizio dell' epidemia da Coronavirus, in Emilia Romagna si sono registrati 29.603 casi di positività, 28 in più rispetto a ieri, di cui 10 persone asintomatiche individuate nel' ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Sono sette in totale i casi cosiddetti sporadici, mentre i restanti contagi sono riconducibili a focolai o a casi già noti e a persone rientrate dall`estero. Nella provincia di Bologna, dove si sono registrati 10 casi, 2 sono stati quelli sporadici, 5 collegati a focolai familiari noti, un caso riguarda il cluster isolato in una Cra del capoluogo nei giorni scorsi, uno è stato individuato grazie a un tampone pre-viaggio all`estero e uno, infine, grazie ai controlli sulle categorie più a rischio. I tamponi effettuati da ieri sono 8.318, per un totale di 634.280. A questi si aggiungono anche 1.332 test sierologici. I guariti salgono a 23.865 (+35): l`81% dei contagiati da inizio crisi. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 1.451 (8 in meno rispetto a ieri). Si registra purtroppo un decesso in Emilia Romagna: si tratta di una donna della provincia di Bologna.

Le altre Regioni

Due nuovi positivi in Sardegna, mentre il Fruili Venezia Giulia registra 3 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Anche in Abruzzo 4 nuovi casi di Covid19 e in Puglia 10 nuovi positivi. In Piemonte invece oggi si segnalano 14 contagi e un decesso.

I numeri delle Regioni

