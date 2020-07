Roma, 28 luglio 2020 - Nuovo bollettino sull'epidemia di Coronavirus in Italia. Dopo il calo dei contagi per due giorni consecutivi, oggi, stando ai dati del Ministero della Salute, i casi risalgono: altre 181 nuove infezioni, mentre si registrano 11 decessi. Intanto, nel resto del mondo la pandemia da Covid19 continua la sua corsa, quasi inarrestabile. I dati, infatti, riferiscono di un bilancio drammatico dei decessi, che si è aggravato a 147.28, mentre le infezioni totali sono 4.275.346. Ma negli Stati Uniti, che restano il paese più colpito, il presidente Donald Trump ha esortato i governatori di alcuni Stati ad allentare le restrizioni imposte. Anche in Europa la situazione non migliora: ad Anversa è stato imposto il coprifuoco notturno, mentre la Germania ha registrato 633 nuovi casi nelle ultime 24 ore e la Spagna ha dettato una quarantena obbligatoria di 14 giorni ai viaggiatori che arrivano nel Regno Unito. Difronte all'emergenza, l'Oms continua a sollecitare l'applicazione di misure per rallentare la trasmissione, che si sta diffondendo attraverso raduni di massa.

Covid, il bilancio di oggi, 28 luglio

Risalgono leggermente i contagi da Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i casi di positività sono aumentati di 181 (ieri erano stati 170 in più), secondo i dati del ministero della Salute, e il totale, da inizio emergenza, sale così a 246.488. Le vittime sono 11, dopo quattro giorni di fila a quota 5, 35.123 vittime da inizio epidemia. Sono in ripresa anche gli attualmente contagiati: +28, per un totale di 12.609. E ancora crescono i ricoverati con sintomi (+9, 749) e i pazienti in isolamento domiciliare (+24, 11.820). L'unico dato in discesa di oggi sono i ricoveri in terapia intensiva: -5 a quota 40. Basilicata e Campania, inoltre, sottolineano "che l'incremento dei casi positivi nell'ultima settimana è dovuto a casi di importazione dall'estero".

Lombardia

Nelle ultime 24 ore, la Lombardia ha registrato 53 nuovi casi da Coronavirus e un morto. Aumentano i contagi nel Milanese: rispetto a ieri, oggi ci sono stati 21 casi, di cui 16 nel capoluogo. Ieri i positivi erano stati 14 nella Città metropolitana e 7 a Milano.

Lazio

Sono 10 i nuovi casi da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio, di cui 6 sono casi di importazione. Secondo quanto riferito dall'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, ci sarebbe anche un morto, una donna di 87 anni.

Le altre Regioni

Nelle Marche i contagi tornano a risalire: sono 11 i nuovi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore e il presidente della Regione, Luca Ceriscioli, avverte: “I risultati dei tamponi dimostrano che non è ancora arrivato il momento di abbassare la guardia". Sono 10, invece, i nuovi casi da Coronavirus registrati in Valle D'Aosta. Campania, dopo qualche giorno di stop, riprendono i contagi a Salerno: dai tamponi analizzati questa mattina, sono risultati due positivi. Sei nuovi casi sono stati diagnosticati anche in Sardegna, di cui tre riguardano migranti sbarcati sulle coste meridionali dell'isola in questi giorni. In Piemonte, invece, si segnalano dodici nuovi contagi, 17 nuovi guariti dal Coronavirus e nessuna vittima. Cinque nuovi positivi anche in Calabria, mentre in Anche in, dopo qualche giorno di stop, riprendono i contagi a Salerno: dai tamponi analizzati questa mattina, sono risultati due positivi. Sei nuovi casi sono stati diagnosticati anche in, di cui tre riguardano migranti sbarcati sulle coste meridionali dell'isola in questi giorni. In, invece, si segnalano dodici nuovi contagi, 17 nuovi guariti dal Coronavirus e nessuna vittima. Cinque nuovi positivi anche in, mentre in Toscana si registrano 3 nuovi casi e 3 decessi.

I numeri delle Regioni

