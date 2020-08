Roma, 1 agosto 2020 - Nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Si attendono gli aggiornamenti dal Ministero della Salute, dopo che da diversi giorni la curva epidemica è tornata a salire e anche l'indice di contagio Rt è sopra quota 1 in sette regioni. Fa discutere, quindi, la nuova decisione sul trasporto ferroviario ad alta velocità, che ridurrebbe il distanziamento a bordo. Dopo il 'no' del Cts sulla ripresa dei viaggi a capienza massima, oggi sono arrivate anche altre riflessioni, fra cui quella di Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) e componente del Cts: "Non posso non dire che questa decisione desta preoccupazione e perplessità". E l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, ha ricordato che "l'Italia è accerchiata da Paesi in cui la curva sale" e "Roma è la principale destinazione dei treni ad alta velocità del Paese". Intanto, anche nel resto del mondo la corsa del Covid19 non si arresta. Ai casi, ancora in crescita, degli Stati Uniti (che contano oltre 1400 vittime in 24 ore), si aggiunge l'allarme del Giappone, con un nuovo record per il terzo giorno consecutivo. Picco anche in Francia, mentre dalla Spagna giunge la notizia che Madrid è la città europea che conta il maggior numero di morti da Covid.

Covid, il bilancio di oggi, 1 agosto

Lazio

Oggi il Lazio registra 18 nuovi casi da Coronavirus, di cui 3 di importazione. Il numero totale di casi Covid-19 esaminati è arrivato oggi a 8.665, mentre numero di deceduti è pari a 863 e di guariti è di 6.852. Sono attualmente positive 950 persone, 172 sono ricoverate fuori dalla terapia intensiva e 9 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare sono invece in 769.

Emilia Romagna

Attesi i dati sul Coronavirus dell'Emilia Romagna. Intanto, la Regione ha annunciato che nel mese di agosto, sulle nostre spiagge, arriveranno la clinica mobile e il camper per i test sierologici al prezzo ridotto di 10 euro ai turisti. In distribuzione, inoltre, un milione di mascherine e kit per igienizzare le mani, nel rispetto delle norme igieniche di prevenzione al contagio.

Puglia

Impennata di contagi da Covid-19 in Puglia dove, nelle ultime ore, sono stati registrati 20 nuovi casi, a fronte di 1.832 test effettuati. Undici dei nuovi casi sono riconducibili a un nuovo focolaio a Cerignola, nel foggiano. Secondo una prima ricostruzione fatta dall'Asl di Foggia si tratterebbe di due micro focolai che si riferiscono a due ceppi famigliari collegati tra loro: il primo soggetto a manifestare i sintomi sarebbe stata una donna - con sintomi di bronchite -, che a sua volta avrebbe contagiato il marito, l'infermiere. Pare che la coppia avesse partecipato a una festa di compleanno per i 18 anni della figlia: qui sarebbero state contagiate altre sette persone, tutte componenti della famiglia. Gli altri due casi positivi rientrano, invece, nel secondo focolaio. Decine le persone sotto osservazione a Cerignola. Eseguiti anche i tamponi a tutto il personale ospedaliere nel reparto dove lavora un infermiere risultato positivo.

Le altre Regioni

Nelle Marche si sono registrati 5 nuovi contagi da Coronavirus nelle ultime 24 ore, mentre 6 nuovi casi e un decesso in Toscana. Sette nuovi positivi anche in Friuli Venezia Giulia e 5 in Abruzzo, tutti nel Pescarese.. In Umbria, invece, 6 nuovi casi e un bambino di 14 giorni è stato ricoverato all'ospedale di Perugia dopo essere stato trovato positivo al Covid.

I numeri delle Regioni

Le altre notizie

