Roma, 8 maggio 2021 - Oggi 4 anticipi della 35esima giornata di Serie A. A quattro giornate dalla fine del campionato, con la vittoria dello scudetto da parte dell'Inter, e con Crotone e Parma già retrocesse in Serie B, resta aperta la caccia all'Europa e un posto per la terza squadra candidata alla serie cadetta. In campo alle 15 Spezia-Napoli, e Udinese-Bologna. Segue alle 18 Inter-Sampdoria. In serata Fiorentina-Lazio alle 20.45.

Alla 15 interessante la sfida tra liguri e partenopei, con i primi in cerca di punti per allontanarsi dal rischio retrocessione, e gli azzurri in corsa per la Champions. Mentre tra friulani ed emiliani, stessi 39 punti a centro classifica, ci sono ormai poche velleità europee per entrambi.

Alle 18 l'Inter festeggia lo scudetto a San Siro contro una Samp che ha poco da chiedere al campionato, quindi via libera ai turn over e a un match senza pensieri se non lo spettacolo.

In serata i viola in cerca di punti per allontanarsi ancora di più dalla zona scura, mentre la Lazio non vuol perdere l'occasione di avvicinarsi alla Champions.

Spezia-Napoli, segui la diretta

Formazioni ufficiali

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde, Agudelo, Gyasi. All. Italiano.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso.

In tv: Sky Calcio.

Udinese-Bologna, segui la diretta

Formazioni ufficiali

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka. All. Gotti.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Soriano; Skov Olsen, Vignato, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic.

In tv: Sky Calcio.

Inter-Sampdoria, segui la diretta ore 18.00

Probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Brozovic, Eriksen, Gagliardini, Young; Sanchez, Lukaku.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

In tv: Sky Calcio.

Fiorentina-Lazio, segui la diretta ore 20.45

Probabili formazioni

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Caceres, Pezzella; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Amrabat, Biraghi; Vlahovic, Ribery.

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

In tv: Dazn.

