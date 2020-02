Roma, 8 febbraio 2020 - Riflettori puntati sui principali campi della Serie A per la prima serie di sfide valevoli per la 23esima giornata di campionato, quarta del girone di ritorno. Un turno che, però si è aperto nella serata di ieri con la partita tra Roma e Bologna all'Olimpico, terminata 3-2 in favore degli ospiti. Risultato importantissimo per la squadra di Mihajlovic che, grazie alle reti di Orsolini e Barrow (doppietta), si è insediata momentaneamente al sesto posto in classifica, proprio alle spalle dei giallorossi. Per quanto riguarda i match di oggi, si parte alle 15 con un appuntamento da tenere d'occhio: Fiorentina-Atalanta al Franchi. Alle 18 è il momento di Torino-Sampdoria, prima sulla panchina granata per il nuovo allenatore, Moreno Longo, il quale ha da poco sostituito il dimissionario Walter Mazzarri. Chiusura alle 20.45 con il posticipo tra Verona e Juventus, sfida interessantissima tra due squadre in grande forma. Se, infatti, i bianconeri guidano la classifica, i padroni di casa possono vantare un ruolino di marcia impressionante avendo fermato Lazio e Milan sullo 0-0 nelle ultime due uscite e portando avanti uno score che li vede imbattuti dal 7 dicembre scorso (sconfitta per 3-2 con l'Atalanta).

Fiorentina-Atalanta, formazioni ufficiali e diretta dalle 15

In tv: Sky Sport Serie A, Sky Sport 251

Torino-Sampdoria, segui la diretta dalle 18

Probabili formazioni:

Torino (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Lukic, Meitè, Ola Aina; Verdi, Belotti, Berenguer. Allenatore: Longo.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Murru; Thorsby, Ekdal, Linetty; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Ranieri.

Arbitro: Valeri di Roma 2

In tv: Sky Sport Serie A, Sky Sport 252

Verona-Juventus, segui la diretta dalle 20.45

Probabili formazioni:

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Verre. Allenatore: Juric.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo. Allenatore: Sarri.

Arbitro: Massa di Imperia

In tv: DAZN