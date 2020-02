Roma, 9 febbraio 2020 - Con lo scivolone della Juventus a Verona ancora bene impresso negli occhi, tocca alle restanti squadre della Serie A (qui le partite di oggi live) scendere in campo nelle sfide valevoli per la 23esima giornata di campionato, quarta del girone di ritorno. Si parte alle 12.30 con il derby emiliano tra Spal e Sassuolo al Paolo Mazza, mentre alle 15 solito appuntamento con i tre match del pomeriggio: Brescia-Udinese, Genoa-Cagliari e Napoli-Lecce. Alle 18 è il momento di Parma-Lazio che precede la partita più attesa, il derby della Madonnina tra Inter e Milan (fischio d'inizio alle 20.45), posticipo importantissimo che chiude col botto la giornata. Dovessero vincere, i nerazzurri, aggancerebbero la Juventus in testa al campionato a quota 54 punti.

Gli anticipi del sabato

Non sono mancate le emozioni nei match di ieri, inaugurati dalla vittoria esterna dell'Atalanta sulla Fiorentina (1-2), successo giunto in rimonta con le reti di Zapata e Malinovsky a ribaltare il vantaggio iniziale firmato Chiesa. Copione analogo a Torino dove i padroni di casa, trascinati da Verdi, hanno incassato un pesante ribaltone targato Ramirez (doppietta) e Quagliarella che ha fissato il risultato sull'1-3. Esordio amaro, dunque, per il nuovo mister granata Longo mentre i blucerchiati possono festeggiare dopo essersi portati momentaneamente a +7 dalla zona retrocessione. Ma il vero colpo di scena è arrivata in serata, con la vittoria del Verona in casa della capolista Juventus. Gli scaligeri hanno rimontato la rete di Cristiano Ronaldo al 65esimo, pareggiando i conti con Borini 11 minuti dopo e mettendo la freccia all'86esimo con l'eterno Pazzini su rigore. Per i bianconeri un ko pesante che potrebbe costare l'aggancio dell'Inter al comando della Serie A. Per i gialloblù un successo storico che li proietta a un clamoroso sesto posto in classifica, seppur momentaneo.

Spal-Sassuolo, segui la diretta dalle 12.30

In tv: DAZN

Formazioni ufficiali

Brescia-Udinese, segui la diretta dalle 15

Probabili formazioni:

Brescia (4-4-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo, Bjarnason; Aye, Balotelli. Allenatore: Lopez.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. Allenatore: Gotti.

Arbitro: Piccinini di Forlì

In tv: DAZN

Genoa-Cagliari, segui la diretta dalle 15

Probabili formazioni:

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Zapata, Masiello; Ghiglione, Sturaro, Schone, Cassata, Criscito; Pinamonti, Sanabria. Allenatore: Nicola.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Oliva, Ionita; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Maran.

Arbitro: Calvarese di Teramo

In tv: Sky Sport 253

Napoli-Lecce, segui la diretta dalle 15

Probabili formazioni:

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. Allenatore: Gattuso.

Lecce (4-3-1-2): Vigorito; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Donati; Deiola, Petriccione, Barak; Saponara; Lapadula, Falco. Allenatore: Liverani.

Arbitro: Giua di Olbia

In tv: Sky Sport Serie A, Sky Sport 252

Parma-Lazio, segui la diretta dalle 18

Probabili formazioni:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Caicedo. Allenatore: Inzaghi.

Parma (4-3-3): Radu; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Caprari, Kucka, Kurtic. Allenatore: D'Aversa.

Arbitro: Di Bello di Brindisi

In tv: Sky Sport Serie A, Sky Sport 251

Inter-Milan, segui la diretta dalle 20.45

Probabili formazioni:

Inter (3-5-1-1): Padelli; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Eriksen; Lukaku. Allenatore: Conte.

Milan (4-4-1-1): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Bonaventura; Calhanoglu; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

Arbitro: Maresca di Napoli

In tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A, Sky Sport 251