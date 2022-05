Serie A oggi, live: Atalanta-Empoli e Fiorentina-Juventus alle 20.45

Roma, 21 maggio 2022 - La Serie A è giunta all'ultima giornata, la 38esima, oggi sono quattro gli anticipi in programma: Genoa-Bologna alle 17.15, poi Atalanta-Empoli, Fiorentina-Juventus e Lazio-Verona tutte alle 20.45. E' la lotta a distanza tra Fiorentina e Atalanta per un posto in Conferenze League è il tema del sabato (In Europa League la Roma col successo sul Toro ieri sera), con il difficile compito per la Viola davanti alla Juventus, mentre per la Dea c'è l'isidioso, ma salvo, Empoli. Poi domenica ci saranno i verdetti in vetta, con il Milan a cui basta un punto in casa del Sassuolo per vincere lo scudetto davanti all'Inter, per partite vinte, e in coda, con la Salernitana e il Cagliari, ancora in lotta per evitare l’ultimo posto per la B, con le già retrocesse Genoa e Venezia.

Genoa-Bologna, segui la diretta dalle ore 17.15

In tv: Dazn.

Live

Atalanta-Empoli, segui la diretta dalle ore 20.45

In tv: Dazn e Sky.

Live

Fiorentina-Juventus, segui la diretta dalle ore 20.45

In tv: Dazn e Sky.

Live

Lazio-Verona, segui la diretta dalle ore 20.45

In tv: Dazn.

Live