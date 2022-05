Serie A oggi: Milan e Inter per lo scudetto. Orari e formazioni. Diretta Spezia-Napoli

Roma, 22 maggio 2022 - La domenica della verità in Serie A è arrivata. Milan o Inter: lo scudetto si assegna oggi. Alle 18 la lotta scudetto passa da due campi, dove si giocano le due partite decisive della trentottesima e ultima giornata: Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria. I rossoneri di Stefano Pioli, complici gli scontri diretti favorevoli, hanno a disposizione due risultati su tre per mettere le mani sul titolo numero 19 della storia del Diavolo. L'Inter di Simone Inzaghi non è padrona del proprio destino: soltanto in caso di ko del Milan e di vittoria a San Siro i nerazzurri chiuderebbero in testa alla classifica.

Dopo la festa della Fiorentina per il successo sulla Juventus la qualificazione alla prossima Conference League, il ko dell'Atalanta in casa contro l'Empoli, il pareggio pirotecnico fra Lazio e Verona e la vittoria del Bologna sul Genoa, la 38ª giornata oggi parte alle 12.30 con Spezia-Napoli. Spalletti fa ampio turnover, lasciando fuori Osimnhen, Mertens e Insigne. Ben diversa la situazione stasera per le due sfide salvezza Salernitana-Udinese e Venezia-Cagliari: l'orario del fischio d'inizio è per entrambe quello delle 21. La Salernitana parte da un pesante +2 in classifica: la squadra di Nicola si salve se vince, oppure pareggia o perde ma il Cagliari non vince. In casa di arrivo a pari punti, a salvarsi sarebbe il Cagliari, nettamente avvantaggiato dalla differenza reti generale.

Spezia (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Ferrer; Maggiore, Kiwior; Antiste, Agudelo, Verde; Manaj. Allenatore: Thiago Motta.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Zanoli, Juan Jesus, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna. Allenatore: Spalletti.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Maxime Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca. Allenatore: Dionisi.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Messias, Krunic, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

Sampdoria (4-5-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Yoshida, Augello; Candreva, Rincon, Vieira, Thorsby, Sabiri; Caputo. Allenatore: Giampaolo.

Salernitana (3-5-2): Belec; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, Kastanos, Bohinen, L. Coulibaly, Zortea; Djuric, Bonazzoli. Allenatore: Nicola.

Udinese (3-5-2): Padelli; Becao, Mari, Pérez; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Pussetto. Allenatore: Cioffi.

Venezia (3-5-2): Maenpaa; Svoboda, Caldara, Ceccaroni; Mateju, Crnigoj, Ampadu, Fiordilino, Haps; Cuisance, Johnsen. Allenatore: Soncin.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Lovato, Altare; Bellanova, Deiola, Grassi, Rog, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro. Allenatore: Agostini.

