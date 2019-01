Roma, 12 gennaio 2018 - Il calcio giocato è tornato dopo le feste natalizie, e lo ha fatto con forti emozioni. E' la Coppa Italia 2018/19 il piatto forte del weekend, con la Serie A ancora ferma per la pausa invernale (si ricomincia sabato prossimo). Oggi giocate tre partite (segui il live), tre ottavi di finale, con gara secca a eliminazione diretta. Come da regolamento, in caso di parità dopo i 90 minuti, si va ai supplementari e quindi ai rigori (sarà così fino alle semifinali).

In serata ha chiuso la giornata calcistica il match del Dall'Ara tra Bologna-Juventus, finito 0-2 per gli ospiti. La Signora ha dominato chiudendo con due reti di Bernardeschi al 9' e Kean al 49'. Bianconeri ai quarti. In precedenza c'era stato il poker della Lazio sul Novara, nel match delle 15. Biancocelesti ai quarti di finale sul velluto. Discorso chiuso già nel primo tempo, con la rete di Luis Alberto a cui segue la doppietta di Immobile e il sigillo di Milinkovic-Savic. Per i piemontesi, nella ripresa, Eusepi segna il gol della bandiera. All'Olimpico finisce 4-1, ma più della cronaca calcistica a far notizia è, purtroppo, quanto accade sugli spalti. Cori razzisti e antisemiti si levano dalla curva della Lazio durante il match, che non viene interrotto. Invece a Marassi, nel match delle 18, Cutrone entra e stende i blucerchiati con due reti nei supplementari: Sampdoria-Milan 0-2. Anche i rossoneri ai quartio di Coppa Italia.

Altri tre match si giocheranno domani: Fiorentina-Torino (ore 15), Inter-Benevento (18) e Napoli-Sassuolo (20.45). Lunedì i restanti due ottavi di finale, Cagliari-Atalanta (17.30) e Roma-Entella (ore 21). La Coppa Italia viene trasmessa in chiaro in diretta tv sui canali Rai.

Coppa Italia, il tabellone completo degli ottavi di finale

Bologna-Juve 0-2, rivivi qui la diretta

Tabellino

Bologna (3-5-2): Da Costa, Calabresi, Danilo, Helander, Mattiello (24'st Orsolini), Svanberg (17'st Donsah), Pulgar, Soriano, Dijks, Destro (32'st Palacio), Sansone. (28 Skorupski, 99 Pirana, 25 Corbo, 3 Gonzalez, 4 De Maio, 15 Mbaye, 11 Krejci, Falcinelli, Okwonkwo). All.: F.Inzaghi.

Juventus (4-3-3): Szczesny, De Sciglio, Chiellini, Bonucci, Spinazzola (34'st Alex Sandro), Can, Pjanic, Khedira, Bernardeschi, Kean (17'st Ronaldo), Douglas Costa (32'st Dybala). (22 Perin, 21 Pinsoglio, 24 Rugani, 4 Benatia, 30 Bentancur, 14 Matuidi). All.: Allegri.

Arbitro: La Penna di Roma.

Reti: nel pt 9' Bernardeschi, nel st 4' Kean. Angoli: 7-3 per la Juventus. Recupero: 1' e 3'. Ammoniti: Bernardeschi, De Sciglio, Soriano per gioco scorretto, Can per comportamento non regolamentare. Spettatori: 15.469.

Sampdoria-Milan 0-2, rivivi la diretta

Tabellino

Sampdoria (4-3-1-2): Rafael, Sala, Tonelli, Andersen, Murru, Praet, Ekdal, Linetty (20' pt. Jankto), Ramirez (31' st Saponara), Quagliarella (4'pts Kownacki), Caprari (48' st Defrel) (2 Belec, 4 Vieira, 8 Barreto, 15 Colley, 19 Regini, 22 Tavares, 25 Ferrari, 95 Rolando). All.: Giampaolo.

Milan (4-3-3): Reina, Abate (9' pts Conti), Zapata, Romagnoli, Rodriguez, Kessié, Bakayoko, Paquetà ( 0 'st Borini), Castillejo (1' pts Cutrone), Higuain (6' sts Laxalt), Calhanoglu (90 Donnarumma A., 99 Donnarumma G., 4 Mauri, 16 Bertolacci, 18 Montolivo, 22 Musacchio, 23 Strinic, 56 Simic). All.: Gattuso.

Arbitro: Pasqua di Tivoli.

Reti: Cutrone al 12' pts e al 3' sts Cutrone. Angoli: 11 a 5 per la Sampdoria. Recupero: 3' e 3'. 1' e 1'. Ammoniti: Ramirez per proteste, Rodriguez, Kessiò, Praet per gioco falloso. Spettatori: 14.854.

Lazio-Novara 4-1, rivivi qui la diretta

Tabellino

Lazio: Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic (31' st Neto), Milinkovic, Leiva, Luis Alberto (18' st Berisha), Lukaku (18' st Durmisi); Caicedo, Immobile.

A disp. Proto, Guerrieri, Patric, Silva, Badelj, Lulic, Murgia, Parolo. All. Inzaghi.



Novara: Benedettini; Cinaglia, Chiosa, Bove, Visconti; Sciaudone, Ronaldo (12' st Buzzegoli), Nardi; Manconi (12' st Cattaneo), Schiavi (28' st Mallamo); Eusepi.

A disp. Di Gregorio, Drago, Migliavacca, Sbraga, Fonseca, Cordea, Kyeremateng, Stoppa. All. Viali.

Arbitro: Abbattista di Molfetta.

Reti: pt 12' Luis Alberto (L), 20' e 35' Immobile (L), 48' Milinkovic-Savic; st 4' rig. Eusepi (N). Note: Immobile (L) sbaglia un rigore al 20' pt.