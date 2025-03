Un dono che va nel futuro. Ecco i notebook con AI

Non c'è mai tempo da perdere, soprattutto quando si parla di tecnologia e device. Chi ne fa un utilizzo quotidiano deve costantemente tenersi aggiornato per non farsi trovare impreparati nel proprio lavoro. E al giorno d'oggi tecnologia fa rima con intelligenza artificiale. Ecco perché, ad esempio, i notebook LG della linea Gram rappresentano un regalo incredibile, uno di quelli che guarda al futuro. Esatto, perché questi modelli grazie proprio all'AI garantiscono prestazioni di altissimo livello e quindi una maggiore produttività con un'esperienza sempre più smart e personalizzata. La gamma comprende LG gram Pro, LG gram AI, LG gram e LG gram Book. Nel dettaglion gram AI combina una soluzione ibrida di IA in cloud e in locale che migliora in modo significativo la produttività offrendo contenuti personalizzati e un’esperienza intuitiva e in continua evoluzione che si adatta alle esigenze degli utenti. In più, tra le altre caratteristiche, i nuovi laptop gram supportano gram Link 2.0 che facilita la connettività dei dispositivi senza soluzione di continuità tra i diversi sistemi operativi, consentendo agli utenti di condividere facilmente contenuti e trasferire i file con una vasta gamma di device, compresi smartphone con sistema iOS e Android.