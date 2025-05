Il menu ideale dedicato a tutte le mamme. L’amore parte dalla cucina e arriva in tavola

La Festa della Mamma è un evento che, un tempo, voleva celebrare la regina del focolare domestico, la persona che si faceva carico della casa e della famiglia. Oggi, fortunatamente, le cose sono cambiate e ruoli ed equilibri familiari sono più sfumati e più bilanciati. Ciò non toglie che, anche ai giorni nostri, sia sempre bello fare una sorpresa alla propria mamma, magari preparandole un goloso e colorato menù. Il miglior regalo per la mamma, infatti, è proprio un menù fatto con il cuore, cucinato con le proprie mani e condito da tanto affetto. E, in questi casi, soprattutto per chi ha dimestichezza con ricette e manicaretti, vi è certamente l’imbarazzo della scelta. Come agire, dunque, per regalare alla propria mamma una giornata davvero speciale, anche a tavola? Si parte con una doppia proposta di antipasti, composta da un fritto di calamaretti spillo e maionese leggera all’arancia e pizzette di sfoglia con mortadella e stracciatella. I primi piatti scelti per l'occasione sono le linguine alla «carbonara vignarola» e un buonissimo risotto con nespole e branzino agli agrumi. Per dei secondi piatti perfetti per il pranzo della Festa della Mamma ecco rotolini di sogliola farciti con fiori di zucchina e cubetti di tacchino in agrodolce e frutta. Per chiudere, un bis di dolci da sogno: millefoglie con ganache al profumo di basilico e una rinfrescante coppa di biscotti morbidi al pistacchio e sorbetto di rabarbaro. Per un pranzo (o una cena) davvero speciale, che spazia dalla carne al pesce, lungo un’osmosi perfetta di gusto, sapori ed odori inconfondibili e che tanto sanno della tradizione culinaria della nostra bella Italia.