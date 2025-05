Rosa, cipria e camoscio: ecco la guida al regalo ideale per mamme alla moda

Una mamma fashion e sempre attenta alle ultime tendenze? In questo caso è preferibile puntare su regali glamour; diverse le idee tra cui scegliere, a partire dal rosa baby e i toni del cipria. Un colore che accarezza la pelle e che scalda il cuore, come solo un gesto d’amore sa fare. Perfetta la linea proposta da Malo Cashmere, pensata per donare un abbraccio di puro comfort, stile senza tempo e manifattura della più alta qualità. Il maglione girocollo in cashmere effetto Shetland è realizzato senza cuciture per una vestibilità perfetta e un’eleganza sofisticata, in equilibrio tra tradizione e innovazione. Altro must have del momento è sicuramente la giacca scamosciata, più di tendenza che mai nel 2025. Imperdibile, quindi, il giubbotto effetto pelle scamosciata di Zara, arricchito da finiture intrecciate, maxi tasche e colletto classico e quattro grandi bottoni frontali. O il blazer, con revers classici, abbottonatura frontale e le tasche a filetto laterali che lo rendono al contempo chic e sportivo, perfetto in qualsiasi occasione.