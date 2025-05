Festa della mamma, un gioiello speciale per dire "grazie"

Quando si parla di regali un gioiello è sempre una buona scelta. Un piccolo dettaglio, ma allo stesso tempo ricco di significato, capace di dire “ti amo” senza bisogno di parole. Che si tratti di un delicato braccialetto, di eleganti orecchini o di un ciondolo con un messaggio, i gioielli sono il tipo di regalo che non delude mai. Perché la mamma merita qualcosa di bello, duraturo e pensato apposta per lei. Una delle collezioni di gioielli più belle per la Festa della Mamma 2025 è sicuramente Pandora. Con la sua campagna BE LOVE ha lanciato vari modelli ispirati all'idea che l'amore materno si manifesta in molti modi. Dal profondo legame che esiste tra ogni persona che assomiglia a una madre e il destinatario del suo amore, nasce la rappresentazione di un legame che dura fino all'infinito. Questo delicato simbolo di amore eterno assume la forma di diversi gioielli, come il ciondolo e l'anello Infinity Knot, in modelli realizzati in argento sterling e rivestiti in oro 14k. Invece Motherhood is a Journey è la campagna di Tous in cui la maternità viene presentata come un viaggio. Una collezione composta da gioielli in argento sterling, oro 18 kt e gemme colorate che hanno come protagonisti i fiori; come il bracciale bicolore Daisy slave, che è abbinabile agli orecchini e all'anello.