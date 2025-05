Al Museo Egizio di Torino l’ingresso sarà gratuito per la festa della mamma

Domenica 11 maggio, in occasione della Festa della Mamma 2025, il Museo Egizio di Torino propone ancora una volta l’ingresso gratuito per tutte le mamme accompagnate dai propri figli paganti all’ingresso. Una tradizione, dunque, che si rinnova, oltre che un modo per festeggiare questa significativa giornata dedicata alle mamme in uno dei musei più importanti del capoluogo piemontese. Per usufruire della promozione “Festa della Mamma al Museo Egizio di Torino” è necessario prenotare il biglietto sul sito ufficiale del museo. Il museo sarà aperto dalle 9:00 alle 18:30 (ultimo ingresso alle 16:20). Visitarlo è sempre un’emozione speciale: un viaggio attraverso 4000 anni di storia, arte ed archeologia, all’interno del più antico museo del mondo dedicato interamente alla cultura egizia. Nella struttura sono presenti più di 40.000 pezzi che coprono il periodo dal Paleolitico all'epoca copta. Sono esposte ben ventiquattro mummie umane visibili e diciassette animali. I papiri completi sono settecento, mentre i frammenti assommano a diciassettemila. Inoltre, il museo è fornito di una prestigiosa biblioteca, spazi di restauro e studio di mummie e papiri e, da circa dieci anni, partecipa a un’importante spedizione archeologica internazionale in Egitto.