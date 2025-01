In carrozza! Pronti a partire col treno del divertimento

Anche quest'anno Firenze si conferma la destinazione perfetta da cui partire per vivere tutta la magia dell’Epifania: la mattina del 6 gennaio il “Treno della Befana” partirà dalla Stazione di Santa Maria Novella alla volta di San Piero a Sieve in Mugello, attraversando Pontassieve e l’intera Val di Sieve. Si tratta di un viaggio a bordo di uno storico treno a vapore, trainato da una locomotiva degli anni ’20 e con carrozze “centoporte” degli anni ’30, perfettamente restaurate. Dopo una sosta a San Piero A Sieve, dove per tutti i passeggeri, oltre a un rinfresco offerto dalla Proloco di San Piero a Sieve, a base di fettunta (la tipica merenda toscana che consiste in una fetta di pane raffermo, abbrustolita e insaporita con olio extravergine di oliva, sale, pepe e aglio), panettone e latte caldo, è previsto anche una visita guidata alla Pieve e all'esterno della Fortezza Medicea, inoltre per chi volesse cimentarsi con la fortuna, alle 15:00 è prevista la tradizionale Tombola a Villa Adami. Ci sarà anche la possibilità di ritagliarsi del tempo libero a disposizione per passeggiare lungo le vie del borgo e visitare i piccoli negozi di prodotti tipici che, particolarmente in questo periodo dell’anno, appaiono ancora più suggestivi, illuminati a festa. Alle 16:30 il treno della Befana riprenderà il suo viaggio verso Firenze, percorrendo la linea Faentina e ritornando a Santa Maria Novella nel tardo pomeriggio. Un viaggio emozionante e insolito che, sicuramente, non mancherà di affascinare sia i grandi che i piccoli viaggiatori.