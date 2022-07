Covid Lazio, 1 luglio: +50% contagi in una settimana. D'Amato: "Dato più alto da febbraio"

Roma, 1 luglio 2022 – Nuova oscillazione Covid al rialzo anche nel Lazio, dove oggi si registra il dato più alto dallo scorso febbraio. Schizzano a 156.981 i laziali attualmente positivi al virus, con un aumento di 6.577 contagi in sole 24 ore. “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 27,8%”, annuncia l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, che sottolinea: “É il dato più alto dal 4 febbraio scorso. Il numero complessivo dei casi, su base settimanale, segna il +50%".

Oggi nel Lazio, su un totale di 41.439 tamponi analizzati, tra 5.500 molecolari e 35.939 antigenici, si registrano 11.529 nuovi casi positivi (+3.773 rispetto a ieri). Sono 9 i decessi (+4), che portano a 11.475 il bilancio complessivo delle vittime del virus dall’inizio della pandemia ad oggi.

Al contrario di quanto sta accadendo in Campania, dove i reparti Covid sono quasi al completo, nel Lazio oggi gli ospedali appaiono in situazione di stabilità. Sono 614 i ricoverati in area medica (-12), mentre sono 55 i pazienti presi in cura nelle terapie intensive (+1) e 4.943 i guariti. I casi a Roma città sono a quota 7.176.

Dei nove decessi registrati oggi dalle Asl, soltanto uno si è verificato al di fuori dell’area metropolitana di Roma: la vittima è deceduta a Viterbo. È alta la crescita dei casi nell’area metropolitana di Roma, dove oggi si registrano 9.427 contagi, di cui 7.176 nella sola Capitale.

Nelle province si registrano solo 2.099 nuovi casi. Il dato più alto si riscontra ancora nella zona di Latina, qui nelle ultime 24 ore i nuovi contagi registrati sono 892. Seguono i territori di Frosinone con 667 casi, Viterbo con 321 nuovi positivi e Rieti con i 219 contagi.

Sfiora i mille casi settimanali per centomila (929,6) l'incidenza Covid nel Lazio: ogni settimana, in sostanza, si ammala quasi un laziale su cento. È il dato contenuto nella tabella degli indicatori decisionali di Ministero della Salute e Iss. È proprio il Lazio la prima Regione per incidenza, seguita dal Veneto (927,3 per centomila) e dalla Sardegna (922,7). La migliore invece è la Val d'Aosta, con "solo" 360,8.

Numeri comunque altissimi, se si pensa che la soglia in origine fissata per garantire il tracciamento e quindi il pieno controllo della pandemia è a 50 casi per centomila. A livello nazionale, l'incidenza è arrivata a 763, in netto aumento rispetto ai 504 casi per centomila della settimana scorsa.

Quanto ai tassi di ricovero, sempre contenuti nella tabella, tre regioni risultano oltre la quota di rischio del 15% di occupazione in area medica: l'Umbria (al 25,7%), la Sicilia (22%) e Calabria (18,7%), mentre a livello nazionale siamo al 10,3%. Ancora bassi i tassi nelle terapie intensive, che comunque notoriamente seguono di alcune settimane la crescita dei contagi: in Sicilia il dato peggiore, con il 4,9% di occupazione a fronte del 2,6% di media nazionale.