Esalazioni di cloro nella Spa, evacuato l’hotel Barberini: 5 persone soccorse, chiuse le strade attorno a via Rasella

Roma, 23 aprile 2024 – Esalazione tossica in un albergo nel centro di Roma con cinque persone rimaste colpite che sono dovute ricorrere alle cure mediche. L’episodio è avvenuto oggi a metà mattina, in via Rasella 3, vicino al palazzo del Quirinale, dove è stata disposta l’evacuazione dell’hotel Barberini dove si sarebbero dispersi dei vapori di cloro nella Spa. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale per la messa in sicurezza dell'area e gestire la viabilità della zona.

Strade chiuse

Gli agenti del I Gruppo Centro Storico della polizia locale di Roma Capitale hanno chiuso via delle Quattro Fontane, da Piazza Barberini a Via Rasella e via Rasella, da via delle Quattro Fontane a Via del Boccaccio.

L’allarme

L’allarme è stato dato verso le 9.40 quando la sala operativa dei vigili del fuoco ha inviato in via Rasella 3 una squadra. Sul posto è stato constatato che le esalazioni erano riconducibili al cloro che si trovava nel locale tecnico a servizio della Spa al piano inferiore dell'albergo. Sono state fatte evacuare tutte le persone all'interno della struttura al fine di permettere un più accurato controllo. Sono state inoltre affidate al 118 5 persone intossicate dai vapori per il trasporto all'ospedale.

notizia in aggiornamento

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui