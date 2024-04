Ragazza precipita dalla terrazza del Pincio: volo di 5 metri, recuperata in gravi condizioni dai vigili del fuoco

Roma, 23 aprile 2024 – Un ragazza è precipitata dalla terrazza del Pincio ed è stata trovata all’alba in gravi condizioni. La giovane di circa 20 anni è caduta dal muro perimetrale della terrazza sopra piazza del Popolo, nel cuore di Roma, per circa 5 metri di altezza finendo sul terrazzamento sottostante all'altezza di via del Muro Torto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e polizia che indaga sull'accaduto. I pompieri hanno recuperato la ragazza usando un'autoscala.

La caduta

Non è chiara la dinamica di cosa sia accaduto né l’orario in cui la ragazza è caduta. La giovane, che avrebbe circa 20 anni, è stata recuperata dai vigili del fuoco e affidata ai soccorritori del 118 che l’hanno portata in codice rosso in ospedale ma cosciente. L'allarme è scattato intorno alle 7 quando alcuni passanti hanno sentito dei lamenti provenire dalla scarpata sotto la terrazza del Pincio. Non si esclude che la giovane sia caduta diverse ore prima del ritrovamento.

