Covid oggi: bollettino sui contagi dell'1 luglio. In Italia salgono ancora Rt e incidenza

Roma, 1 luglio 2022 - Nel pomeriggio il consueto bollettino del Ministero della Salute sulla situazione del Covid in Italia nelle ultime 24 ore, con il punto su contagi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive. Intanto l'Iss registra l'aumento dell'indice Rt e va oltre la soglia epidemica: 1,30 (in un range 1,06-1,56). Dopo la risalita dei contagi negli ultimi giorni (oltre 80mila ieri e circa 94mila il 29 giugno), i dati che emergono dal monitoraggio della Cabina di regia, segnalano una generale espansione dell'epidemia. È, infatti, in aumento anche l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero: Rt=1,22 (1,18-1,26) al 20 giugno, contro Rt=1,16 (1,11-1,21) al 14 giugno.

Il documento evidenzia anche un aumento dell'incidenza settimanale: da 504 contagi ogni 100mila abitanti (della settimana dal 17 al 23 giugno) a 763 casi rilevati dal 24 al 30 giugno. In particolare l'incidenza sale sopra 700 per 100mila abitanti in 13 regioni (8 la scorsa settimana), con i valori più alti (oltre 900) nel Lazio, in Sardegna e Veneto: Abruzzo (870,4), Campania (872,1), E-R (772,9), FVG (762,4), Lazio (929,6), Marche (744,1), Molise (727,4), Puglia (788,4), Sardegna (922,7), Sicilia (772,6), Toscana (716,3), Umbria (898,7), Veneto (927,3). Rispetto all'occupazione dei reparti sono 4 le Regioni sopra soglia del 15%: Calabria, Sicilia, Umbria e Val d'Aosta.

Per quanto riguarda i ricoveri, invece, il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 2,6% (era al 2,2% il 23 giugno); quello delle aree mediche invece passa al 10,3% (dal 7,9% di una settimana fa).

Sono così 8 le Regioni/Province autonome classificate a rischio alto Covid-19 per la presenza di molteplici allerte di resilienza e 3 di queste sono ad alta probabilità di progressione, le restanti Regioni/pa sono classificate a rischio moderato (3 delle quali ad alta probabilità di progressione). Nessuna regione italiana è dunque e rischio basso.

Mascherine Ffp2 al lavoro, smartworking per fragili: le nuove regole fino al 31 ottobre

Omicron 5, incubazione: quando iniziano i sintomi e per quanto si è contagiosi

Saranno pubblicati qui, appena disponibili, i dati aggiornati e la tabella Pdf

Sono 7.959 i nuovi positivi oggi in Veneto, in leggero calo rispetto ai 8.557 di ieri. Con 5 nuove vittime, il totale delle infezioni dall'inizio dell'epidemia sale a 1.867.336, quello dei decessi a 14.805. I nuovi ricoverati in area medica sono 678 (+6), quelli in terapia intensiva salgono a 31 (+2). Le persone in isolamento, invece, salgono a 75.096 (+2.902 rispetto a ieri). Il Veneto oggi è la seconda regione per numero l’incidenza dei contagi sulla popolazione, con 927,3 per centomila ogni 100mila abitanti.

I nuovi casi positivi in Toscana oggi sono 4.547 su 1.875 tamponi molecolari e 15.346 test rapidi effettuati. Il tasso dei nuovi positivi è 26,40% e si attesta all'81,8% (ieri era al 79,7%). I ricoverati sono 449 (23 in più rispetto a ieri), di cui 12 in terapia intensiva (1 in meno). Sono 6 i nuovi decessi.