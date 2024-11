Coppia scomparsa a Frattamaggiore, si erano appena sposati. Don Patriciello: “Aiutiamoli a tornare a casa”

Napoli, 2 novembre 2024 – Sono scomparsi pochi giorni dopo il matrimonio Pietro Montanino e Maria Zaccaria, la coppia di Frattamaggiore di cui si sono perse le tracce da giorni. Amici e familiari si stanno mobilitando sui social, mentre le forze dell’ordine stanno passando al setaccio il Napoletano.

I neo sposi – Pietro e Maria sono convolati a nozze meno di una settimana fa – si sono allontanati da casa venerdì pomeriggio, a piedi. Hanno prima lasciato i figli piccoli ai nonni, dicendo che sarebbero tornati entro un paio d’ore, ma di ritornare dopo un paio di ore, ma da quel momento non si hanno più notizie.

Don Patriciello: "Aiutiamoli a fare ritorno a casa”

“Aiutateci: sono scomparsi mio figlio Pietro e sua moglie Maria, genitori di due bambini, martedì 29 ottobre da Frattamaggiore”. È l’appello di Pasquale Montanino, ormai diventato virale su Facebook. A mobilitarsi è stato anche don Maurizio Patriciello, il parroco del Parco Verde di Caivano che è originario di Frattamaggiore: “Aiutiamoli a fare ritorno a casa. Diffondiamo la notizia. Il Signore ci benedica”. In poche ore, gli appelli hanno registrato centinaia di condivisioni.

A quattro giorni dalla scomparsa, sono pochissime le informazioni che arrivano dai canali ufficiali. Finora si sa soltanto che le autorità locali hanno avviato le ricerche inseme ai volontari, ma non è chiaro se siano emerse tracce del loro passaggio o se ci siano già delle ipotesi sui motivi della scomparsa.

Il sindaco: “Siamo preoccupati”

“Cari cittadini, mi rivolgo a voi con il cuore pesante. Pietro e Maria sono scomparsi – scrive su Facebook il sindaco di Frattamaggiore, Marco Antonio Del Prete – e noi tutti siamo in preda alla preoccupazione. Vi chiedo di aiutarci a diffondere questa notizia per aumentare le possibilità di ritrovarli. Se avete informazioni utili o avvistamenti, vi prego di contattare le autorità o di scrivere qui. Ogni piccolo aiuto può fare la differenza. Grazie per il supporto che darete!”.