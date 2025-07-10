Ruba acqua dalle fontane della Reggia di Caserta, danneggiando l’acquedotto Unesco: arrestato

Caserta, 10 luglio 2025 – Un allaccio abusivo per portare acqua dallo storico Acquedotto Carolino della Reggia di Caserta per annaffiare le piante del suo fondo e fare scorta in una grande cisterna. E, nel realizzare una condotta abusiva lunga 145 metri, l’uomo ha danneggiato vasca borbonica del bene tutelato dall’Unesco. È successo nel Casertano, dove un imprenditore agricolo di 58 anni è stato arrestato dai carabinieri ed è finito e ai domiciliari.

L’uomo non solo ha danneggiato un bene storico, ma ha anche lasciato a secco le bellissime fontane della Reggia, alimentata proprio dall'acquedotto Carolino. Non a caso, il complesso monumentale soffre spesso problemi di erogazione idrica nelle tante vasche e fontane borboniche che fanno parte dell’immenso giardino, in particolare in questo periodo estivo è quasi a secco.

La direttrice della Reggia: “Mesi molto difficili per il Museo, carenza idrica della Cascata e praterie sono ingiallite”, spiega Tiziana Maffei.

I reati contestati all’agricoltore casertano

I carabinieri di Caserta e del Nucleo Forestale di Caserta hanno arrestato l'uomo per furto aggravato e continuato di acqua pubblica con danneggiamento di bene culturale patrimonio Unesco, invasione di terreni o edifici dello Stato e attività di gestione di rifiuti agricoli non autorizzata.

Fontane a secco: così è iniziata l’indagine

L'indagine è stata coordinata dalla procura di Santa Maria Capua Vetere ed è partita con lo scopo di verificare le cause di un'anomala, quanto evidente, carenza di fornitura idrica delle vasche e le fontane borboniche dei giardini della Reggia di Caserta, situazione che si ipotizzava potesse essere connessa a un'attività di prelievo fraudolento lungo l'acquedotto Carolino, che, se non interrotta, avrebbe messo a serio rischio l'ecosistema e la biodiversità dei giardini del Parco Reale.

Dopo la partenza degli accertamenti, i carabinieri sono andati a fare un sopralluogo sul fondo agricolo dell'uomo, situato a fianco del muro del Bosco di San Silvestro – un’altra area della Reggia protetto come patrimonio Unesco – accertando che il 58enne era solo concessionario del terreno, che in realtà era di proprietà dell'Istituto Diocesano di Sostentamento al Clero di Caserta.

L’incredibile scoperta

Gli investigatori dell'Arma hanno subito scoperto che l'imprenditore aveva danneggiato una vasca borbonica dell'Acquedotto Carolino (bene tutelato dall' Unesco) per realizzare un allaccio abusivo, riscontrando la presenza di un sistema di tubazioni in polietilene che gli permetteva di sottrarre fraudolentemente l'acqua e trasportarla per quasi 150 metri fino al suo terreno.

In particolare, attraverso un foro praticato nel muro di cinta del sito borbonico, la tubazione raggiungeva per l'irrigazione sei diverse zone del fondo agricolo, nonché una cisterna di una tonnellata per la raccolta dell'acqua.

I carabinieri hanno anche rinvenuto nel fondo una notevole quantità di rifiuti derivanti da attività di taglio e sfalcio di altri terreni agricoli. L'area e il materiale utilizzato per il prelievo dell'acqua sono stati sequestrati.

La direttrice della Reggia: “Mesi molto difficili per il Museo”

"Sono stati mesi molto difficili per il Museo. Abbiamo tenuto un doveroso silenzio circa la grave mancanza d'acqua del Parco reale, in accordo con le forze dell'ordine, avendo il debito riguardo alle attività di indagine avviate dai carabinieri, rispettosi e fiduciosi nella legge e nelle istituzioni". Così Tiziana Maffei, direttrice della Reggia di Caserta, commenta la notizia dell'arresto dell'uomo che rubava l'acqua dai Giardini Reali con un allaccio abusivo.

"Il Museo – spiega la direttrice – ha operato per comprendere meglio la complessità del quadro generale, anche rapportandosi con l'Ente Idrico Campano e l'assessorato all'Ambiente della Regione Campania. A fronte della carenza idrica della Cascata, delle fontane e delle vasche che vengono alimentate dall'Acquedotto carolino – continua – non è stato attivato il sistema di irrigazione dei prati della parte alta del Parco reale, limitando l'utilizzo della preziosa risorsa a favore delle alberature monumentali e delle fioriture che necessitano di un minimo apporto di acqua per sopravvivere. La conseguenza – conclude – è l'ingiallimento delle praterie che seguiranno il ciclo vitale e con le prime piogge autunnali torneranno verdi".