Giovane ucciso a coltellate nel Casertano, è stato un regolamento di conti, la pista dei soldi delle truffe agli anziani. Fermati padre e figlio

Caserta, 8 luglio 2025 – Non sarebbe stata una rissa ma un vero e proprio regolamento di conti per la spartizione di proventi illeciti a portare all'omicidio, avvenuto a San Marco Evangelista, nel Casertano, del 25enne Stefano Margarita, residente nel quartiere napoletano di Secondigliano. Secondo quanto accertato dai carabinieri della Compagnia di Caserta, che hanno fermato i presunti responsabili del delitto – il padre di 57 anni e il figlio di 24 – Margarita, con altri tre amici del quartiere partenopeo, sarebbe arrivato a San Marco Evangelista per reclamare i soldi di alcune truffe consumate nei confronti di persone anziane.

Il gruppo sarebbe andato fuori casa del 24enne, al quale avrebbe però dato manforte il padre; prima le minacce, quindi la lite con successivo accoltellamento, non si esclude per autodifesa. Ad avere la peggio il 25enne Margarita, morto poi in ospedale, mentre l'amico 24enne è stato ricoverato ma non è in pericolo di vita.

L’aggressione è avvenuta fra le 22 e la mezzanotte di ieri sera in una piazzetta del piccolo comune alle porte di Caserta, ed è stata preceduta da uno scontro che inizialmente aveva fatto pensare ad una rissa estemporanea. Il gruppo si trovava in piazzetta Libertà quando è scoppiata la lite. Sul posto sono arrivati i carabinieri e l'ambulanza del 118. Il 25enne è stato trasportato all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, ma è deceduto poco dopo. Attimi di tensione all’ospedale di Caserta dove è stato trasportato il 25enne napoletano. Qui si sono presentati suoi familiari e amici, sfiorando lo scontro con il personale sanitario. Sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri e volanti della polizia di Stato, che sono riuscite a mantenere l'ordine.