Nozze da sogno a Capri: il sì di Basilico-Ammar, il matrimonio del manager di Essilor Luxottica

Capri, 11 luglio 2025 - Capri sfoggia il suo glamour per un fine settimana al profumo d’arancio. In Piazzetta non si parla d’altro, ma sempre sottovoce. Ai curiosi che tendono l’orecchio per carpire qualche indiscrezione, sembra di sfogliare le pagine di un thriller. Qui non c’è alcun intrigo, ma s’impone una riservatezza che fa apparire il ‘Bezos’s wedding’ del 27 giugno come una caciarata per miliardari. Anche nell’incantevole isola dei Faraglioni, lontano dai canali di Venezia, non mancano i miliardi, ma non c’è baccano, quello che prevale è la ferrea privacy non solo sul menu, ma anche su data delle nozze, location e lista dei cento invitati supervip.

Ancora una volta l’isola azzurra si prepara un matrimonio che promette di essere l’evento romantico dell’anno. Rocco Basilico e Sonia Ben Ammar sono, infatti, due nomi che uniscono potere, bellezza e carisma internazionale. I due giovani – 35 anni lui, 26 la sposa – stanno per suggellare il loro amore con una cerimonia esclusiva nel fine settimana. Dove sarà pronunciato il fatidico sì, dopo aver ascoltato l’Ave Maria cantata da Andrea Bocelli? Molto probabilmente al tramonto a Villa Lysis, una delle più iconiche di Capri. Costruita nel 1905 dal barone Jacques d’Adelswärd-Fersen, conquista con uno stile liberty che si va a intrecciare ai deliziosi elementi dal gusto neoclassico e neogotico e una spettacolare vista sul mare. Pare che proprio questo connubio abbia affascinato Rocco Basilico, manager di EssilorLuxottica (della quale detiene il 12,5%, circa 5 miliardi di valore) e amministratore delegato di Oliver Peoples, figlio di Paolo, fondatore del Gruppo Kairos (gestione di grandi patrimoni) e di Nicoletta Zampillo. La mamma, che aveva poi sposato Leonardo Del Vecchio, il mitico fondatore di Luxottica, è da tutti descritta come una donna straordinaria, una delle poche persone che Leonardo ascoltava in vita, capace come poche di fargli battere il cuore al punto da averla sposata per ben due volte.

Accanto a Rocco ci sarà Sonia, modella e attrice dal fascino cosmopolita, che porta con sé l’eredità culturale e artistica del padre Tarak Ben Ammar, produttore di fama mondiale. Insieme, rappresentano una fusione perfetta tra mondi diversi ma complementari: finanza, moda, cinema e cultura. La cerimonia è stata preparata come un tripudio di stile e raffinatezza, con una selezione di ospiti di altissimo profilo: Jeff Bezos con la moglie Laura Sanchez, Mark Zuckerberg con la consorte Priscilla Chan, il gotha Luxottica a partire da Leonardo Maria Del Vecchio (fratellastro dello sposo), i fratelli Della Valle. E qualcuno sussurra dell’arrivo di Paolo Sorrentino che ha un legame molto forte con Capri. Tra gli invitati anche il regista danese, premio Oscar Bille August, e Trudie Styler, moglie di Sting, che in questi giorni è a Ischia. Poi un altro giorno di festa, stavolta in mare, sugli yacht, vista sulla Grotta azzurra e wonder cena al Riccio.