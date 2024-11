Coppia scomparsa a Frattamaggiore, Pietro e Maria sono tornati a casa

Napoli, 3 novembre 2024 - Sono rientrati a casa Maria Zaccaria e Pietro Montanino, la coppia di neosposi scomparsa martedì da Frattamaggiore, nel Napoletano. A darne notizia, in un flash sui social, è stata poco fa la trasmissione 'Chi l'ha visto?'.

Della coppia non si sapeva più nulla dal 29 ottobre, quattro giorni dopo il loro matrimonio, celebrato venerdì 25 dal sindaco di Cesa, cittadina del Casertano dove i due risiedevano insieme ai due figli piccoli.

Le ragioni della fuga

La coppia ha recuperato l'auto lasciata a casa del padre, quindi ha fatto ritorno nell'abitazione di Cesa, in provincia di Caserta. Ma i due sono stati immediatamente convocati in caserma: i carabinieri, vista anche la denuncia di scomparsa presentata dai parenti, vogliono capire le ragioni che hanno spinto marito e moglie a far perdere le tracce senza dare spiegazioni.

La scomparsa

I due erano usciti a piedi senza dire dove andavano, hanno lasciato i figli in compagnia dei nonni e hanno fatto l'ultima telefonata martedì alle 17 circa, per avvisare la sorella di lei che avevano avuto un imprevisto ed era necessario andare a riprendere il bambino al calcetto.

Maria ha poi assicurato a tutti di tornare entro un paio d’ore ed è scomparsa. Nei giorni di disperazione della famiglia, che hanno lasciato appelli ovunque per ritrovare la coppia, il cellulare di Maria è stato ritrovato nella loro abitazione a Cesa, mentre quello di Pietro risultava irraggiungibile.