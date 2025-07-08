Antonio Esposito scomparso a Giugliano, il giallo del cadavere nel canale e i sospetti sulla rapina finita male

Roma, 8 luglio 2025 – Sarebbe di Antonio Esposito il cadavere trovato oggi in un canale tra Lago Patria e Varcaturo, a Giugliano. Non c’è ancora l’ufficialità ma tutti gli elementi sembrano confermare che si tratta del 30enne evaso dai domiciliari venerdì scorso. Dopo quattro giorni di ricerche il corpo dell’uomo, padre di tre figli, è stato rinvenuto in una zona vicina all’area dove per due giorni sommozzatori e unità cinofile hanno scandagliato i fondali.

A denunciarne la scomparsa era stata la moglie che, non vedendolo rientrare a casa sabato mattina si era recata nella stazione carabinieri di Giugliano e per giorni attraverso i social network aveva lanciato disperati appelli rivolti sia al marito sia alla comunità per l’aiuto nelle richerche. “Per il momento non si sa ancora niente sulla scomparsa di mio marito. Ringrazio tutti per l’affetto e ringrazio tutte le persone per la collaborazione”.

Il trentenne sarebbe sospettato di aver messo a segno, assieme ad altri due complici la rapina a un distributore di carburante a Giugliano, la sera in cui sparì. Per commettere il colpo, è questa l’ipotesi investigativa, Esposito sarebbe evaso dai domiciliari. Ma a casa l’uomo non avrebbe più fatto rientro.

Cosa è successo quindi dopo la rapina? E perché il trentenne è stato trovato cadavere in un canale? Non si esclude che qualcosa dopo il colpo o durante la fuga possa essere andato storto: l’uomo potrebbe essere rimasto ferito o aver avuto un malore o una lite con gli altri complici che poi lo avrebbero abbandonato nel punto in cui è stato ritrovato oggi. Ma al momento sono tutte ipotesi investigative, sulla vicenda indagano i carabinieri che non escludono alcuna pista. Con ogni probabilità sarà l’esame autoptico, che potrebbe essere eseguito nei prossimi giorni, a far luce sull’accaduto e a stabilire le cause esatte della morte del trentenne.